Top of the Top Sopot Festival. Dzień drugi. Relacja na żywo

Za nami pierwszy dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie. Poniedziałkowy wieczór odbywał się pod hasłem "Gorączki sopockiej nocy". Drugi dzień imprezy to sentymentalna podróż do przeszłości. Artyści zabiorą telewidzów oraz słuchaczy, zgromadzonych w Operze Leśnej, w "Cudowne lata 90.".

Transmisja z drugiego dnia Top of the Top Festivalu w telewizji TVN rozpoczęła się o godzinie 19:55. Chwilę wcześniej widzowie mieli okazję obejrzeć "Fakty", których fragment został poświęcony festiwalowi. Głos zabrała prezydentka Sopotu - Magdalena Czarzyńska-Jachim - która z radością oznajmiła, że drugi dzień imprezy kręci się wokół statuetki Bursztynowego Słowika, która powraca na wydarzenie. Jej zdaniem jest to symbol Opery Leśnej i przepustka dla młodych artystów do wielkiej kariery. Rok temu to w ręce Kwiatu Jabłoni trafiła prestiżowa nagroda, a wczoraj duet ten otworzył cały Top of the Top Festival. Jest to doskonały dowód na to, że prezydentka wie, co mówi.

O godzinie 19:40 w TVN-ie pokazano urywki z Opery Leśnej, w której już zaczęli gromadzić się widzowie. Na trybunach widać było lekkie zamieszanie, a na scenę wkroczyła Gabi Drzewiecka, której udało się złapać Krzysztofa Zalewskiego na krótką pogawędkę. Artysta zapowiedział, że już za kilka chwil wystąpi z jedną ze swoich najnowszych piosenek - "Roboty". Uprzedził telewidzów, że gdy włączą telewizory o 20:00, to w twarz wybuchnie im punkowa energia. "Myślę, że w tym momencie już nikt nie wyłączy telewizorów" - krótko podsumowała wypowiedź Zalewskiego dziennikarka.

Przed rozpoczęciem imprezy Gabi Drzewiecka porozmawiała także z Kasią Kowalską i jej dwoma pupilami. Artystka zapowiedziała, że pojawi się tego wieczoru na scenie z dwiema piosenkami. Ma być nostalgicznie i z przytupem.

Krzysztof Zalewski z punkową energią. Wyszedł na scenę w panterce

Wybiła 19:55, a na ekranach telewizorów pojawił się Krzysztof Zalewski w podkoszulku i panterce. Wyglądał skromnie, lecz pasek od gitary w zwierzęcy wzór dodawał mu pazura. Wkroczył na scenę z piosenką "Are You Gonna Go My Way" z repertuaru Lenny’ego Kravitza. U jego boku można było zobaczyć energiczny chórek, który pokusił się także o drobne układy taneczne. Publiczność wstała z krzeseł. Niektórzy podrygiwali, inni trzęśli głowami, a jeszcze inni wyśpiewywali refren przeboju w niebogłosy. Jako drugi utwór Zalewski wybrał piosenkę ze swojego najnowszego repertuaru - "Roboty". Nie brakowało gitarowych solówek i zdecydowanie była to punkowa energia, którą Zalewski wcześniej zapowiadał.

Tuż po jego energicznym występie na scenie pojawili się Agnieszka Woźniak-Starak, Sandra Hajduk-Popińska, Mateusz Hładki i Jan Pirowski, którzy objęli rolę gospodarzy drugiego dnia festiwalu. Powitali telewidzów oraz słuchaczy, zgromadzonych w Operze Leśnej, a następnie przedstawili wszystkich młodych artystów, którzy biorą udział w rywalizacji o statuetkę Bursztynowego Słowika. Zachęcili widzów do głosowania SMS-owego, a Mateusz Hładki pokusił się o zagadkę. "Kiedy wysłano pierwszego SMS-a?" - zapytał oglądających. Szybko wyjaśnił, że było to w 1992 r., tym samym nawiązując do drugiej części dzisiejszego koncertu. Prowadzący zapowiedzieli muzyczną podróż w czasie do "Cudownych lat 90.", opowiadając tym samym żart o denominacji. Wyszło trochę niezręcznie, jednak już za chwilę występ Natalii Szroeder uratował sytuację.

Artystka pojawiła się na sopockiej scenie w zielonej, błyszczącej kreacji i w towarzystwie ogromu świateł. Zaserwowała widzom trzy potężne ballady - "Ale jestem" Anny-Marii Jopek, "Sama na planecie" Eweliny Flinty i "Torn" Natalii Imbruglii. Wprowadziła widzów w stan melancholii, zachęcając jednocześnie publiczność Opery Leśnej do oklasków. Był to spokojny początek imprezy.

Faceci w spódnicach w chórku u Arka Kłusowskiego

Następnym artystą, który pojawił się na scenie był Arek Kłusowski. Jego występ był pierwszym z serii tych konkursowych, walczących o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. Został zapowiedziany jako jeden z najoryginalniejszych głosów na polskiej scenie, a także świetny tekściarz. Zaprezentował publiczności chwytliwy utwór "Pop i disco". Arkowi zdecydowanie nie można odmówić przebojowości i pomysłowości. Na scenie wraz z nim wystąpił chórek i muzycy - wszyscy ubrani w spódnice. Członkowie zespołu lekko przyćmili wokalistę wokalnie, jednak z pewnością będzie to występ, który telewidzowie zapamiętają na długo.

Kolejny na scenie pojawił się Organek, który wystąpił z piosenką "Kocham Wolność" Chłopców z Placu Broni, dzięki której widzowie ponownie cofnęli się do lat 90. Duża część widowni poderwała się z siedzeń, a na telebimach widać było, że bawili się zarówno młodzi, jak i starzy. Można powiedzieć, że Organek połączył pokolenia. Zaprezentował także energiczny utwór "Walcz" z własnego repertuaru, a potem nastąpiła kilkuminutowa przerwa reklamowa.