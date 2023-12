Daria ze Śląska (a właściwie Daria Ryczek-Zając), wywołała spore poruszenie na scenie alternatywnej za sprawą utworów "Falstart albo faul" oraz "Dziewczyna z tatuażem" . Wcześniej wokalistka współtworzyła duet The Party Is Over, który pojawił się w dziesiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Z projektem L.U znalazła się w gronie finalistów konkursu Skoda Auto Muzyka.

Pod koniec kwietnia wypuściła debiutancki album "Daria ze Śląska tu była". Wokalistce pomagali Agata Trafalska (współautorka tekstów Korteza i Kaśki Sochackiej), Olek Świerkot (Kortez, Kaśka Sochacka), Paweł Krawczyk (Hey), Bartek Tyciński (Mitch&Mitch), Hubert Zemler, Pat Stawiński, Kuba Staruszkiewicz i Kamil Pater (zespół Natalii Przybysz), Tomek Kasiukiewicz (Artur Rojek, Mela Koteluk), Kuba Dąbrowski i Żenia Shadziul (Dr Misio).

W skład zespołu Darii wchodzą: Michał "Dimon" Jastrzębski (Lao Che), Tomek Kasiukiewicz (m.in. Artur Rojek, Mela Koteluk) oraz Eugeniusz "Żenia" Shadziul (Dr Misio).

Daria ze Śląska z nagrodą im. Grzegorza Ciechowskiego

- A mi zdecydowanie łatwiej jest pisać o tym, co bliskie. To nigdy nie miały być protest songi, zaangażowana muzyka. Moją intencją nie było nigdy ratowanie świata. Chciałam po prostu pisać o tym, co mi się przydarzyło. Dla niektórych osób te piosenki stają się ważne. Są przyczynkiem do zmian w życiu. Jeśli istnieje jakaś miara sukcesu piosenki, to właśnie jest to - opowiadała Daria ze Śląska w rozmowie z Interią.



To właśnie dzięki płycie "Daria ze Śląska tu była" wokalistka została laureatką Narody im. Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. O jej przyznaniu zadecydowała kapituła w składzie: syn wokalisty Republiki Bruno Ciechowski, Rafał Bryndal, Kayah, Mela Koteluk, dziennikarze Agnieszka Szydłowska, Mirosław Pęczak, Mariusz Składanowski oraz Zbigniew Derkowski (Dyrektor Wydziału Kultury Torunia).

"Za powściągliwość i adekwatność stosowanych środków wyrazu, za zmysł obserwacji przekuty w intrygujący storytelling, za szczerość i poruszającą prawdę graniczącą z ekshibicjonizmem, za piękno melancholii i dowód, że tylko smutek może być głęboki" - czytamy w uzasadnieniu.



W poprzednich latach nagrodę zdobywali m.in. Mery Spolsky, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Tęskno, Hańba!, The Dumplings, Błażej Król, Tomasz Organek, Misia Furtak, Mela Koteluk, Julia Marcell, Pustki, Lao Che, Piotr Rogucki i Paulina Bisztyga.



