Piosenka "Midnight Dreamer" ( sprawdź! ) zapowiada drugi album Marcina Maciejczaka, który ma pojawić się we wrześniu.

"To współczesna opowieść o księżycowym chłopcu, który jedynie nocą potrafi zatracić się w tańcu i przez chwilę być naprawdę sobą. Jego magiczna wyjątkowość nie pozwala mu jednak budować trwałych relacji i odwzajemniać uczucia, za którym sam tak bardzo tęskni. Niezależnie od czasów w jakich żyjemy, jakie mity i legendy rządzą aktualnie naszym światem historia nierozumianego przez otoczenie nastolatka, niczym trickster, odzywa się w nas u progu dorosłości, by zostać opowiedziana na nowo" - czytamy w informacji o utworze.

Za teledysk odpowiada Maciej Nowak. W klipie nie brak bezpośrednich cytatów z takich teledysków jak "Stronger" Britney Spears, "Hung Up" Madonny, "Houdini" Duy Lipy czy "Call on Me" Erica Prydza. Zwraca uwagę także "sensualny i dziki" taniec samego Marcina Maciejczaka (autorem choreografii jest Tomek Prządka).

Clip Marcin Maciejczak Midnight Dreamer

‌Utwór został stworzony przez międzynarodowy zespół polskich i portugalskich twórców i producentów. Za muzykę odpowiadają Gabriel Faria, Maria Veiga oraz Marcin Maciejczak. Za warstwę tekstową oprócz nich odpowiedzialni są także Michał Majak i Alice Fernandes.

Dodajmy, że piosenka "Midnight Dreamer" decyzją jurorów w polskich preselekcjach do Eurowizji zajęła trzecie miejsce (ex aequo z L.U.C., Dagadana, Kayah - "Jesień - Tańcuj" ). Polską reprezentantką została Luna ( "The Tower" ), która wyprzedziła Justynę Steczkowską ( "WITCH-ER Tarohoro" ).

Kim jest Marcin Maciejczak?

Marcin Maciejczak był objawieniem 3. edycji "The Voice Kids". Uczestnik zachwycił publiczność i trenerów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju Lady Gagi "I'll Never Love Again" ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Narodziny gwiazdy".

Wykonanie z przesłuchań w ciemno trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach "The Voice Kids" na całym świecie. Pozostałe wykonania Marcina z programu również cieszyły się ogromną popularnością w sieci. W finale programu zaprezentował debiutancki singel "Jak gdyby nic" i pokonał Hanię Sztachańską i Natalię Kawalec.

Utwór "Jak gdyby nic" z miejsca zdobył listy przebojów polskich radiostacji i doczekał się milionów odsłuchań. W 2021 roku ukazał się jego debiutancki album "Tamte dni", a rok później wydał EP-kę "Hypno". Współpracował m.in. z Justyną Steczkowską, Sarą James i Natalią Nykiel.

Marcin obecnie chodzi do klasy maturalnej i łączy tworzenie muzyki z przygotowaniami do matury. W styczniu skończył 18 lat i miał studniówkę. Zamiast hucznej imprezy urodzinowej wybrał się w tygodniową podróż do Paryża, co było jego wielkim marzeniem na 18. urodziny.