To koniec Lilly Hates Roses. Zastąpi go Atlvnta

Kamil Durski i Kasia Golomska ogłosili utworzenie nowego projektu muzycznego o nazwie Atlvnta. Zastąpi on niedziałający od pewnego czasu zespół Lilly Hates Roses.

Kamil Durski i Kasia Golomska na okładce singla "Umrzesz tak jak ja" /

Działający od 2012 roku duet Lilly Hates Roses (Kamil Durski i Kasia Golomska) miał na swoim koncie dwa dobrze przyjęte albumy studyjne. Ostatni z nich "Mokotów" ukazał się w 2015 roku.

"To po prostu dobra muzyka, ze smakiem i klimatem, odpowiednia na lato i do długich wycieczek z wiatrem we włosach. A to, że Lilly z Clarkiem przemycili w tych miłych brzmieniach jeszcze sporą garść dobrych polskich tekstów, należy uznać za ich niewątpliwy atut" - pisaliśmy o płycie.

Od pewnego momentu zespół przestał być aktywny. W tym czasie Golomska nagrywała i koncertowała m.in. z Miuoshem, a Durski sprawdzał się m.in. jako DJ (działał pod pseudonimem RDZA).

W drugiej połowie lutego duet ogłosił zakończenie działalności LHR i powstanie nowego projektu Atlvnta.

"Po dwóch płytach i setkach koncertów koncepcja folkowo-rockowego LHR zaczęła blaknąć i to nieodparte uczucie eksploatacji doskwierało nam coraz bardziej. Długo myśleliśmy, że materiał nad ktorym wówczas pracowaliśmy, zamkniemy w postaci trzeciego albumu, lecz jego ciągła ewolucja oddalała nas stylistycznie od LHR. W pewnym momencie tworzenia, dotarło do nas, że z szacunku do Was oraz samej Lilly najlepszą decyzją będzie REWOLUCJA, czyli ...... założenie nowego zespołu" - czytamy.

Pierwszy singel pt. "Umrzesz tak jak ja" ukaże się 3 marca.