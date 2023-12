Przed świętami magazyn "People" donosił, że Mariah Carey miała po siedmiu latach rozstać się ze swoim partnerem, o 13 lat młodszym choreografem i tancerzem Bryanem Tanaką. Według informatora gazety wokalistka miała wyjechać na świąteczny urlop do Aspen bez swojego partnera. Do tej pory Tanaka pojawiał się z nią każdego roku w zimowym kurorcie.

Przedstawiciele Carey i Tanaki odmówili "People" komentarza. Magazyn zwracał uwagę na to, że wokalistka od kilku miesięcy nie pojawiła się nigdzie publicznie ze swoim partnerem. W marcu tego roku Tanaka opublikował zdjęcie z Carey, na którym świętował jej kolejne urodziny. "To jednego z moich ulubionych zdjęć" - pisał.

Dziennikarze przytaczają też niedawny wywiad z Mariah Carey, w którym zasugerowała, że ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo trudne.

"Czekałam na te święta Bożego Narodzenia przez cały rok, bo ostatni rok nie był dla mnie najlepszy" - zdradziła. "Jestem za nie wszystkim wdzięczna, ale nie była to najradośniejsza wersja świąt w moim życiu" - komentowała."Nie ważne, czy w tym roku przyjdzie piekło, czy wysoka woda, w te Boże Narodzenie będziemy się dobrze bawić" - dodała.



To już oficjalne. Bryan Tanaka potwierdza rozstanie z Mariah Carey

Już po świętach rozstanie z wokalistką na swoim Instagramie potwierdził sam Tanaka. Opublikował on oświadczenie, w którym poprosił o uszanowanie jego prywatności.



"Z mieszanymi uczuciami dzielę się z wami tą osobistą informacją o mojej polubownym rozstaniu z Mariah Carey po siedmiu niezwykłych wspólnych latach" - napisał na Instagramie.

"Nasza decyzja o pójściu różnymi ścieżkami jest obopólna, a to podążanie oddzielnymi podróżami czynimy z głębokim szacunkiem i przemożnym poczuciem wdzięczności za bezcenny czas, który spędziliśmy razem." - dodał.

"Wspomnienia, które stworzyliśmy, i współpraca artystyczna zapadają w moje serce na zawsze. Poświęcenie Mariah dla jej rodziny i zaangażowanie w jej zawód inspirował nas podczas naszej wspólnej podróży. Chcę wyrazić swoją miłość i podziw dla Mariah i jej wspaniałych dzieci, których ciepło i życzliwość wzbogaciły moje życie w sposób, który trudno opisać słowami" - czytamy.

Kim jest Bryan Tanaka? Początkowo był jej tancerzem na trasie

Mariah Carey i Bryan Tanaka po raz pierwszy spotkali się w 2005 roku, kiedy wokalistka zatrudniła go do swojego zespołu. Parą oficjalnie zostali w 2016 roku.

"Pewnego dnia coś nas połączyło - to było obustronne zauroczenie. Zobaczyła coś we mnie, z czego ja sobie pierwotnie nie zdawałem sprawy" - opowiadał Tanaka. Plotkarskie media już kilkakrotnie spekulowały o możliwym rozstaniu Carey i Tanaki.

Przypomnijmy, że okres świąt jest wyjątkowy dla wokalistki. Carey od lat uchodzi za jedną z samozwańczych "królowych świąt Bożego Narodzenia", głównie z powodu jej świątecznego przeboju "All I Want For Christmas Is You". Rocznie dzięki świątecznemu klasykowi na jej konto wpada około 2,5 miliona dolarów.