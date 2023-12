Świąteczne piosenki rządzą na listach przebojów. Jaki jest teraz najpopularniejszy utwór?

Jeśli zastanawiacie się, jakie nagranie jest w tej chwili najpopularniejszym przebojem na świecie, to nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, aby odkryć, że pewnie któryś ze świątecznych hitów. I to jest prawda. "Billboard Global 200" to zestawienie nagrań, które są przebojami w danym tygodniu, opiera się na sprzedaży cyfrowej i transmisji streamingowej z ponad dwustu państw. Okazuje się, że na samym szczycie znajduje się Mariah Carey i jej nieśmiertelny hit "All I Want for Christmas Is You".

Wydana w 1994 roku piosenka napisana przez artystkę i uznanego autora tekstów i producenta Waltera Afanasieffa, od prawie trzydziestu lat cieszy się nieprzerwaną popularnością. Nagranie znajduje się na dziesiątym miejscu listy wszech czasów najlepiej sprzedających się utworów na świecie. Można powiedzieć, że praktycznie całe zestawienie "Billboard Global 200" zdominowane jest przez świąteczne hity. Na kolejnych miejscach znajdziemy: "Last Christmas" grupy Wham!, "Rockin' Around The Christmas Tree" Brendy Lee, "Jingle Bell Rock" Bobby'ego Helmsa czy "Santa Tell Me" Ariany Grande. Najwyżej uplasowanym nieświątecznym hitem okazał się wydany przed miesiącem przebój Jacka Harlowa "Lovin On Me". Nic dziwnego - piosenka amerykańskiego rapera bije rekordy popularności również, jeśli chodzi o sprzedaż fizyczną.

Jaką piosenkę znają ludzie na całym świecie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudne. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest to "Happy Birthday to You". Opublikowany w 1893 utwór od stu lat przekracza bariery językowe i jest śpiewany na wszystkich kontynentach. Kompozycja była też wspominana w orzeczeniu amerykańskiego Sądu Najwyższego w jednej z najważniejszych spraw dotyczących praw autorskich w historii, w wyniku której Warner Chappell musiał zwrócić 14 milionów dolarów niesłusznie pobranych opłat licencyjnych. Prawdopodobnie nasze polskie "Sto lat", w równym stopniu co angielski odpowiednik, cieszy się podobną rozpoznawalnością w naszym kraju, chociaż niektórzy twierdzą, że palma pierwszeństwa powinna przypaść kompozycji "Hej, sokoły".

Clip PSY Gangnam Style

Najpopularniejsze teledyski na świecie

Liczba odtworzeń filmów na platformie YouTube to jeden z najwyraźniejszych wskaźników popularności utworu, a gdy teledysk osiągnie miliard odsłon, od razu wiadomo, że jest to jeden z najpopularniejszych utworów w historii. Pierwszym nagraniem, które przekroczyło tę magiczną granicę w 2012 roku, był "Gangnam Style", koreańskiej gwiazdy K-popu PSY. Od tego czasu internetowy klub miliarderów znacznie się powiększył. Na samym szczycie obecnego zestawienia znajduje się "Despacito" przebój z 2017 roku Louisa Fonsiego, który stał się wakacyjnym wiralem na całym świecie. Od tego czasu obejrzano go już ponad osiem miliardów razy. Na drugim uplasował się Ed Sheeran i jego hit "Shape of You" z wynikiem 5,9 miliarda wyświetleń. Drugi przebój artysty "Thinking Out Loud" też znajdziemy w pierwszej dziesiątce. Kolejne miejsca przypadają piosenkom Wiz Khalifa "See You Again" (5,8 miliarda wyświetleń), Marka Ronsona i Bruno Marsa "Uptown Funk" (4,8 miliarda wyświetleń), a przebój PSY, który rozpoczął szalony wyścig, zamyka pierwszą piątkę zestawienia z wynikiem 4,7 miliarda odtworzeń.

Najpopularniejsza piosenka 2023. Co najczęściej gra w naszych telefonach?

Nie mniejszą popularnością, co YouTube, cieszą się serwisy streamingowe. To one najczęściej są dostarczycielami muzyki w drodze. Zakładając słuchawki na uszy, zamykamy się we własnym świecie muzycznym, odcinając się od tego zewnętrznego i tym samy budujemy listy przebojów. Według Spotify najpopularniejszą piosenką 2023 roku jest "Save Your Tears" The Weeknd. Rema i Selena Gomez z przebojem "Calm Down" znajduje się na drugim miejscu. Trzecie przypada piosence "Water" południowoafrykańskiej piosenkarki Tyla, czwarte zajmuje hit "Flowers" Miley Cyrus, a piąte osiągnęła Doja Cat i jej "Paint The Town Red".

Wspominany przebój Doja Cat jest z kolei zwycięzcą rankingu Apple Music. Calvin Harris i Elle Goulding zajmują drugie miejsce z piosenką "Miracle". Filmowy przebój "Better Place", pochodzący z animacji "Trolls Band Together", który stał się pierwszym utworem nagranym od dwudziestu lat przez NSYNC, wylądował na trzeciej pozycji. Zara Larsson i David Guetta z piosenką "On My Love" to numer cztery, a Miley Cyrus w tym zestawieniu jest na piątym miejscu. Artystka podbiła jednak listę najczęściej odtwarzanych nagrań w serwisie Tidal, wyprzedzając "Boy's a Liar" PinkPantheress, "OMG" NewJeans i "Lipstick Lover" Janelle Monáe.

Clip The Weeknd Save Your Tears

Jaka jest najpopularniejsza piosenka na świecie?

Jeśli spojrzymy na listy sprzedaży, to królem zestawienia jest niezmiennie, od lat, kompozycja Irvinga Berlina "White Christmas", wyśpiewana i spopularyzowana w 1942 roku przez Binga Crosby'ego. Do dziś nagranie sprzedało się w zawrotnej ilości pięćdziesięciu milionów egzemplarzy, a jeśli dodamy inne wersje tego przeboju, to liczba płyt śmiało przekracza sto milionów. Trochę gorszym wynikiem może pochwalić się Elton John. Jego singel z 1997 roku, zawierający "Something About the Way You Look Tonight" i nową wersję "Candle in the Wind 1997" znalazł 33 miliony nabywców. W pierwszej dziesiątce znajdziemy jeszcze utwory Whitney Houston "I Will Always Love You", Elvisa Presleya "It's Now or Never" oraz pamiętny "We Are the World" w wykonaniu wielu artystów zebranych pod szyldem USA for Africa. Wszystkie trzy kompozycje cieszą się sprzedażą w wysokości dwudziestu milionów sztuk. Oczywiście większość kompozycji na tej liście pochodzi jeszcze z XX wieku, kiedy nośniki tradycyjne były głównym źródłem sprzedaży.

Świat cyfrowej konsumpcji muzyki wygląda zupełnie inaczej. Zestawienie otwiera chiński artysta Xiao Zhan, którego nagranie z 2020 roku "Spotlight" kupiono już ponad pięćdziesiąt milionów razy. Kolejne miejsca przypominają nieco wyniki z serwisu YouTube, ponieważ okupują je Ed Sheeran z "Shape of You" (41 milionów sprzedanych plików) i Louis Fonsi z "Despacito" (36 milionów). Olbrzymią popularnością cieszą się również Rihanna i Drake z kompozycją "Work" oraz "Something Just Like This", czyli owoc współpracy The Chainsmokers i grupy Coldplay.

Najpopularniejsze przeboje wszech czasów

Swoje własne zestawienia i rankingi prowadzą najpopularniejsze magazyny zajmujące się muzyką. Jednym z ważniejszych jest publikowana od 2004 roku przez "Rolling Stone" lista pięciuset najlepszych piosenek wszech czasów. Opiera się ona na ważonych głosach wybranych muzyków, krytyków i osobistości z branży muzycznej. W ostatniej ankiecie zredagowanej dwa lata temu wzięło udział ponad 250. artystów i dziennikarzy z całego świata. Na samym szczycie pojawiło się nagranie legendarnej Arethy Franklin z 1967 roku - "Respect". Kultowa, hip-hopowa formacja Public Enemy pojawiła się na miejscu drugim z utworem "Fight The Power". Amerykański soulowy muzyk Sam Cooke i jego "A Change Is Gonna Come" to miejsce trzecie. Czwarte należy do Boba Dylana i jego przełomowej kompozycji "Like A Rolling Stone". Pierwszą piątkę kultowych klasyków zamyka grunge'owy hymn "Smells Like Teen Spirit" Nirvany.

Znany magazyn "Billboard" swoją listę największych przebojów na świecie oparł na wynikach sprzedaży i miejscach, jakie poszczególne nagrania zajmowały na listach. Zestawienie wszech czasów otwiera "Blinding Lights" The Weeknd. Nic dziwnego - wydany w 2019 roku przebój cieszył się oszałamiającą sprzedażą nośników fizycznych i cyfrowych, dodatkowo stał się najczęściej odtwarzanym nagraniem w serwisie Spotify, z oszałamiającym wynikiem prawie czterech miliardów odsłuchań. Kolejne miejsca na liście "Billboardu" zajmują Chubby Checker "The Twist", Santana i Rob Thomas "Smooth", Bobby Darin "Mack The Knife" oraz Mark Ronson i Bruno Mars z przebojem "Uptown Funk!".