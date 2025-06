The Streets wracają do Polski po 14 latach. Mike Skinner zagra w warszawskiej Progresji

Gdy The Streets debiutowali w 2002 roku albumem "Original Pirate Material", brytyjski rap wciąż był zjawiskiem niszowym poza granicami Zjednoczonego Królestwa. Mike Skinner, łącząc hip-hop z elektroniką, grime'em i trip-hopem, stworzył brzmienie, które zdefiniowało nową erę muzyki miejskiej na Wyspach. Jego teksty - zarapowane charakterystycznym dialektem Brummy - nadawały autentyczności i lokalnego kolorytu, który z czasem zyskał status kultowego.

Album został doceniony zarówno przez krytyków, jak i słuchaczy, zdobywając nominacje do najważniejszych brytyjskich nagród, w tym Mercury Prize i BRIT Awards. Dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych albumów w historii brytyjskiej muzyki miejskiej.

The Streets - powrót po długiej ciszy

Po intensywnych latach działalności, The Streets zagrali w Polsce ostatni raz w 2011 roku - na Orange Warsaw Festival i Free Form Festival. Wtedy też ukazał się album "Computers and Blues", który miał być pożegnaniem zespołu z muzyką. Jednak po ponad dekadzie przerwy Skinner postanowił reaktywować projekt i w 2023 roku wydał nowy album zatytułowany "The Darker the Shadow the Brighter the Light".

To właśnie tę płytę The Streets będą promować podczas warszawskiego koncertu. Jednak wielu fanów liczy, że na setliście znajdą się także klasyki z przeszłości - "Fit But You Know It", "Dry Your Eyes", czy "Don't Mug Yourself" to utwory, które na stałe wpisały się w historię brytyjskiego rapu.

Twórczość The Streets - więcej niż muzyka

Mike Skinner nie tylko tworzył muzykę - budował opowieść o codzienności brytyjskiej młodzieży z początku XXI wieku. Teksty The Streets to swoisty dziennik - pełen obserwacji, ironii, emocji i ulicznego realizmu. Łącząc style - od garage przez grime po spoken word - Skinner wyznaczał kierunki, które później podjęli m.in. Dizzee Rascal, Kano, czy Skepta.

Jak zauważył "The Guardian", Original Pirate Material "był jak powiew świeżego powietrza - surowy, prawdziwy i zupełnie inny niż wszystko, co działo się w brytyjskim mainstreamie". Pitchfork z kolei pisał o Skinnerze jako "miejskim bardzie, który potrafi opowiadać historie lepiej niż wielu klasycznych songwriterów". Rolling Stone uznał The Streets za jedną z najważniejszych grup definiujących nowe brzmienie brytyjskiego hip-hopu i wpływających na współczesną scenę urban music.

Obowiązkowy koncert dla fanów

Powrót The Streets do Polski to jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych tego lata. Choć Mike Skinner wielokrotnie podkreślał, że nie planuje długoterminowych tras, jego występ w Warszawie może być jedyną okazją, by ponownie zobaczyć ten kultowy zespół na żywo. Organizatorem wydarzenia jest Alter Art, a bilety można nabyć na stronie eBilet.pl. Dla wszystkich miłośników brytyjskiego rapu - obecność obowiązkowa.

