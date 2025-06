Polski zespół, światowa kariera. Cinemon wystąpi na Glastonbury Festivalu

Nowy utwór Cinemon to nie tylko energetyczny hołd dla rocka lat 2000., ale także próba opowiedzenia o współczesnym człowieku przez pryzmat popkultury. Bezpośrednią inspiracją dla powstania "Beyond Salvation" była postać znana z kultowego serialu medycznego.

"Zaczęło się od House'a - wróciłem po latach do serialu i zafascynowało mnie, jak bardzo toksyczny jest ten bohater. A jednocześnie - jak bliski. Zawsze odczuwałem bliskość do tragizmu House'a. Jest zepsuty, ale jest geniuszem i robi przecież tyle dobrego" - przyznaje Michał Wójcik , wokalista zespołu.

"To bardzo pociągająca perspektywa swoistego rozgrzeszenia półgębkiem, nagięcia zasad, grania w swoją grę… Ostatecznie utwór nie jest jednak tylko o nim. To piosenka o nas wszystkich - tych, którzy ślepo trwają przy swoim, nie dostrzegając, jak bardzo się oddalili od jakiegokolwiek zbawienia" - dodaje.

Pod względem brzmienia "Beyond Salvation" to podróż do czasów, gdy alternatywny rock królował w eterze. Fani zespołów takich jak Pixies , Placebo czy Audioslave odnajdą w nowym singlu znajome dźwięki - surowe, garażowe i pełne napięcia.

Teledysk do utworu to emocjonalna opowieść inspirowana estetyką serialu "House", która podkreśla wewnętrzne konflikty, o których śpiewa Wójcik. Całość dopełnia tekst przepełniony ironią i pytaniami o granice moralności.

"Zaprosilibyśmy was na te koncerty, ale karnety na Glasto są od dawna wyprzedane. Zapraszamy więc do śledzenia naszych relacji z trasy i do słuchania 'Beyond Salvation', być może nie wszystko jeszcze stracone?"- piszą muzycy na swoich mediach społecznościowych.