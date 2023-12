Według raportu opublikowanego przez Spotify, polscy słuchacze zaczęli sięgać po świąteczne piosenki już na początku listopada. Które z nich najchętniej odtwarzali? Jak się okazuje, nasi rodacy są przywiązani do tych przebojów, które doskonale znają z telewizji i radia.



W Polsce wygrywa bowiem nagrana w 1984 roku piosenka "Last Christmas" grupy Wham!. Na drugim miejscu rankingu znalazł się inny słynny przebój - wypromowany przez Mariah Carey utwór "All I Want for Christmas Is You". Trzecie miejsce to natomiast spora niespodzianka. Tam bowiem trafiła Sia z piosenką "Snowman". To najmłodszy utwór w tym zestawieniu - został nagrany w 2017 roku.

Reklama

Na liście najchętniej słuchanych świątecznych przebojów w Polsce znalazły się także "Rockin’ Around The Christmas Tree" Brendy Lee z 1958 roku (który użyto również w uwielbianym przez Polaków filmie "Kevin sam w domu") i napisany rok wcześniej przebój Bobby'ego Helmsa "Jingle Bell Rock".



W Polsce króluje "Last Christmas", a w innych krajach?

Stare i dobrze znane przeboje świąteczne cenią sobie również słuchacze w innych krajach. W rankingu największych świątecznych hitów Spotify na całym świecie na pierwszym miejscu uplasował się utwór "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey. Kolejne pozycje zajmują "Last Christmas" zespołu Wham!; "Rockin' Around The Christmas Tree" Brendy Lee "Jingle Bell Rock" Bobby’ego Helmsa i “Santa Tell Me" Ariany Grande. Jak więc widać, wybory Polaków w tej materii nie odbiegają od preferencji ludzi z innych krajów.

Jeśli zaś chodzi o popularność artystów, którzy kojarzą się ze świątecznymi piosenkami, to w Polsce prym wiedzie Mariah Carey, która wyprzedza Michaela Bublé, Się, Wham! i Arianę Grande. Na świecie z kolei ze świąteczną atmosferą kojarzy się przede wszystkim głos Michaela Bublé, który jest pod tym względem popularniejszy od Mariah Carey, Binga Crosby'ego, Ariany Grande i Franka Sinatry.