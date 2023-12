Menedżer zespołu Wham! Simon Napier-Bell, który pełnił swoją funkcję od początku do samego końca istnienia formacji postanowił podzielić się niektórymi nieznanymi dotąd faktami dotyczącymi zarówno zespołu, jak i kultowego hitu "Last Christmas". Według niego George Michael na samym początku był bardzo pozytywnie nastawiony do tego przeboju, lecz jego sympatia szybko wygasła. Dlaczego?

"Zawsze był nieco zdenerwowany i poirytowany faktem, że to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek napisał. George chciał, by zapamiętano go jako wielkiego autora tekstów. W głębi serca denerwowało go więc to, że piosenka, którą stworzył tak perfekcyjnie, była piosenką bożonarodzeniową" - wyznał Simon Napier-Bell.

Bądź co bądź, z perspektywy czasu George Michael zbudował sobie pomnik przy pomocy swojej twórczości. Faktycznie "Last Christmas" w okolicach świąt Bożego Narodzenia jest jego największym przebojem, lecz gwiazdor miał w swojej dyskografii znacznie więcej niezapomnianych i ponadczasowych kompozycji, jak chociażby "Wake Me Up Before You Go-Go".

George Michael i blask jednego hitu

W wigilijny wieczór 2016 roku, zanim nazajutrz pojawił się komunikat o śmierci George'a Michaela, telewizja BBC wyemitowała archiwalny program "Top of the Pops". Gwoździem odcinka był występ duetu Wham! z utworem "Young Guns (Go For It!)", jedną z pierwszych kompozycji, która rozpoczęła fantastyczną karierę muzyka.

W książce "About a Boy" Nicka Hornby'ego główny bohater utrzymuje się z tantiem za świąteczną piosenkę, napisaną przez swojego ojca. Gdyby spojrzeć od tej strony na życie George'a Michaela , to poza wydaniem kompozycji "Last Christmas" nie musiałby już niczego nagrywać.

To właśnie najbardziej ciążyło na wokaliście, który zanim zaczął mierzyć się z blokadą twórczą i problemami ze zdrowiem, miał przeogromne ambicje.

George Michael został pochowany na zabytkowym cmentarzu Highgate Cemetary na północy Londynu, gdzie ostatnie miejsce spoczynku znaleźli m.in. Karol Dickens i Karol Marks. Grób piosenkarza znajduje się obok kwater jego matki Lesley (zmarła w 1997 r.) i siostry Melanie (odeszła trzy lata po swoim bracie).