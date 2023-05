Afida Turner była żoną syna Tiny Turner ( posłuchaj! ) i Ike'a Turnera przez 15 lat. W grudniu 2022 roku została wdową - Ronnie Turner zmarł na raka okrężnicy. Synowa Tiny Turner przyznała, że niespodziewana choroba i śmierć syna, który zmarł zaledwie tydzień po tym, jak lekarze wykryli u niego nowotwór, wstrząsnęła piosenkarką.

"Gdy Ronnie otrzymał diagnozę, Tina była bardzo chora i nie mogła przylecieć do Los Angeles, aby opiekować się synem" - przyznała w rozmowie z "Daily Mail" Afida. Dodała też, że w ostatnich tygodniach życia Ronnie wykazał się niezwykłą wolą walki i podobnie, jak jego matka, był gotowy mierzyć się z chorobą. Chociaż Ronnie niewątpliwie odziedziczył niesamowity charakter i wolę walki po matce, Afida ujawniła, że Tina przez lata obawiała się, że jej syn będzie jak jego ojciec Ike. Turner głośno mówiła o piekle, jakim było jej trwające 16 lat małżeństwo.

