Izear Luster Turner, Jr., znany później całemu światu jako Ike Turner , przyszedł na świat 5 listopada 1931 w Clarksdale.

Boogie-woogie poznał dzięki swojemu nauczycielowi gry na fortepianie, Pinetopowi Perkinsowi. Z czasem Turner połączył je rock'n'rollem. To jego numer, pt. "Rocket 88", uznawany jest za jeden z pierwszych utworów popularnych wykorzystujących back beat oraz łączących gitarę elektryczną z saksofonem.

Ike znany był z tego, że odkrył wielu fantastycznych muzyków, takich jak Otis Rush, Howlin' Wolf czy Elmore James. Jego sidemanem był też przez krótką chwilę sam Jimi Hendrix. Jednak przede wszystkim świat kojarzy go, dzięki odkryciu Anny Mae Bullock, czyli... Tak, Tiny Turner .

Sprawdź tekst utworu "Private Dancer" w serwisie Tekściory.pl!

Ike i Tina Turner: Była między nami złość i nienawiść

Para pobrała się w 1962 roku, choć mówi się o tym, że Ike zmusił Tinę do małżeństwa, którego nie chciała.



"Gdy poprosił, bym za niego wyszła, to nie bez powodu. Musiałam powiedzieć 'tak', bo inaczej zaczęłaby się między nami wojna. Zostałam zmuszona do małżeństwa" - powiedziała w wywiadzie dla CBS News Tina Turner.

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.