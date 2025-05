"Sowing Salt" to czwarty singel z właśnie wydanego albumu "The Shit Ov God", po utworze tytułowym, "The Shadow Elite" i "Lvciferaeon", opublikowaniem którego Behemoth - eksportowy zespół polskiej sceny metalowej i świeżo upieczony laureat kolejnego Fryderyka - uświetnił premierę swojego 13. longplaya.