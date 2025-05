"Wiem, czego ci brakuje, bo czujesz to samo, co czuję ja" - śpiewa Viki Gabor we fragmencie tanecznego utworu, który ta wrzuciła na Instagrama. W tle widzimy i słyszymy między innymi Malika, który jest podekscytowany produkcją silnie osadzonego numeru. "Starczy, co mają słuchać tyle? Nie można!" - mówi żartobliwie Montana pod koniec muzycznej zapowiedzi, po czym nagranie się kończy. W innym snippecie raper nawija swoją część, sugerując duet z Viki. Czekamy na rezultaty współpracy!