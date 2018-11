The Rolling Stones nie zwalniają tempa. Trasa "No Filter" w USA

W kwietniu 2019 r. legendarna grupa The Rolling Stones przeniesie się z trasą "No Filter" do Stanów Zjednoczonych.

Mick Jagger (The Rolling Stones) w Warszawie /Ewelina Wójcik /Show The Show

Tegoroczna odsłona "No Filter" objęła zaledwie 14 występów w 12 miastach.

Wideo The Rolling Stones podbiją Stany Zjednoczone. Zespół dodał 13 koncertów do swojej trasy No Filter (Associated Press/x-news)

Reklama

Na zakończenie europejskiej odsłony The Rolling Stones zagrali 8 lipca na PGE Narodowym w Warszawie.

Do tego koncertu jedna z najsłynniejszych grup wszech czasów w Polsce wystąpiła czterokrotnie: dwa koncerty w Sali Kongresowej w Warszawie (1967), na Stadionie Śląskim w Chorzowie (1998) i na Torze Wyścigów Konnych w Warszawie (2007).

Teraz Stonesi dodali 13 nowych koncertów do trasy "No Filter". Amerykańska odnoga tournee startuje 20 kwietnia 2019 r. w Miami. Sprzedaż biletów ruszy 30 listopada.

The Rolling Stones - Warszawa, 8 lipca 2018 r. 1 25 Zobacz zdjęcia z koncertu The Rolling Stones na PGE Narodowym w Warszawie, kończącym trasę "No Filter" Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 25

Clip The Rolling Stones Ride 'Em On Down

Sprawdź tekst piosenki "Ride 'Em on Down" w serwisie Teksciory.pl