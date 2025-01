Co więcej, jestem zdania, że ma potencjał, by odnieść większy sukces, niż kanoniczny "Un Verano Sin Ti" z 2022 roku, który przypomnijmy, dzierży tytuł najczęściej słuchanego krążka wszech czasów na Spotify.

"Debí Tirar Más Fotos" to album dwuwątkowy. Przez całą tracklistę przewijają się utwory, które opisują emocje Benito (bo tak właściwie ma na imię) związane z zerwaniem ( "EL CLúB", "KETU TeCRÉ" , czy "KLOuFRENS" ) oraz mocno poruszające tematy związane z historią Portoryka ( "NUEVAYoL", "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" , czy "LA MuDANZA" ). Te wątki przeplatają się ze sobą naprawdę płynnie, składając się w piękną opowieść o tym, co dla Bad Bunniego w życiu najważniejsze.

Jednak sposób, w jaki "Debí Tirar Más Fotos" kipi wręcz Portorykiem, jest genialny. Bez wątpienia najważniejszym utworem na krążku jest "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" (pol. “To, co przydarzyło się Hawajom”). Bad Bunny porusza ten wątek w obawie, że Portoryko spotka ten sam los, jaki spotkał Hawaje, czyli pełne wciągnięcie do Stanów Zjednoczonych. "Chcą zabrać rzekę i plażę, mojego sąsiada i moją babcię" - te słowa powtarzające się w refrenie pokazują jasno, co Benito próbuje przekazać.

Do nieoczywistych gości, trzeba dorzucić zespół Los Pleneros de la Cresta, który dał nam absolutnie genialną namiastkę portorykańskiej muzyki zwanej "pleną" w utworze "CAFé CON RON". Aż strach pomyśleć, jak dobrze Bad Bunny odnajduje się w takich klimatach. Nie brakuje również gości bardziej znanych, oczywiście z pochodzeniem portorykańskim. Do utworu "PERFuMITO NUEVO" dograła się RaiNao, a do "VeLDÁ" Omar Courtz, Dei V i Wisin. Jednak to drugie połączenie zdecydowanie zawiodło, co moim zdaniem jest jedynym słabym punktem na tym krążku. Dobrze, że RaiNao potrafiła zachwycić swoim głosem, na tym genialnym bicie Tainiego.