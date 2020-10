"The Four. Bitwa o sławę": Dagmara Czechura we łzach. W USA przeżyła prawdziwy koszmar

W piątkowy wieczór (16 października, godz. 22:10) poznamy nowych uczestników wracającego po przerwie na antenę Polsatu programu muzycznego "The Four. Bitwa o sławę". Jednym z nich będzie Dagmara Czechura, która we łzach opowiedziała swoją dramatyczną historię.

Dagmara Czechura w programie "The Four. Bitwa o sławę" /Polsat

Przypomnijmy, że "The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Reklama

Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy - w polskiej wersji w tej roli pojawili się Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Program prowadzi Natalia Szroeder.



"The Four - Bitwa o sławę": Prezentacja uczestników i jurorów 1 / 17 Igor Herbut, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel i Kuba Badach Źródło: AKPA Autor: Michał Baranowski udostępnij

Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie"). W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie).

Po nagraniu połowy serii, czyli czterech z ośmiu planowanych odcinków, wybuchła pandemia (wiosną wyemitowano dwa odcinki). Twórcy "The Four" nie mogli kontynuować nagrań, ponieważ ten format zakłada obecność w studiu blisko 500-osobowej publiczności decydującej o losach uczestników. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników oraz osób pracujących przy tworzeniu show podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.

Teraz widzowie zobaczą cztery nagrane wcześniej odcinki, a 13 listopada odbędzie się wielki finał "The Four" na żywo. Ten odcinek specjalny będzie realizowany bez udziału publiczności, przy zastosowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Zwycięzcę programu wybiorą widzowie za pomocą głosowania internetowego na żywo.



Po emisji czwartego odcinka widzowie będą mogli głosować za pomocą strony internetowej na swoich faworytów, którzy w którymś momencie programu utracili fotel Czwórki. W finale powróci dwoje z nich, aby go odzyskać. Rywalizacja będzie bardzo zacięta, gdyż członkowie Czwórki będą musieli mierzyć się nie tylko z nimi, ale również ze sobą nawzajem! Tylko jeden z nich zostanie wielkim zwycięzcą polskiej edycji "The Four". Na triumfatora czeka 100 tysięcy złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun programu "The Four. Bitwa o sławę" Polsat

W Wielkiej Czwórce na razie są Karolina Leszko, Sami Herb, Filip Czarnecki i Ewa Lewandowska-Ekwa.

Nową pretendentką w najbliższym odcinku będzie Dagmara Czechura (widzowie mogą ją pamiętać z drugiej edycji "X Factora").

Pochodząca z Tarnobrzega wokalistka od najmłodszych lat marzyła o muzycznej karierze. Całe nastoletnie życie spędziła w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Następnie ukończyła Studium Wokalistyki Estradowej przy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie Beaty Bednarz.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dagmara Czechura Nienawidzę Kocham

W 2015 roku wzięła udział w międzynarodowym talent show "Aim2Fame", w którym otrzymała kontrakt i rozpoczęła karierę solową. Dagmara poznała wtedy hollywoodzkiego producenta muzycznego i tak trafiła do Stanów Zjednoczonych.

Kontakt wydawał się wielką szansą dla Dagmary, ale okazał się ogromnym rozczarowaniem, który wspomina z bólem. Młoda wokalistka przekonała się, że show-biznes w Stanach jest dżunglą, w której trwa bezpardonowa walka o przerywanie.

"Podpisałam kontrakt na trzy lata i w momencie podpisania kontraktu wszystko się zaczęło. To się fajnie mówi, jak się współpracuje z takimi dużymi nazwiskami. Ale nikt nie wie, jak jest na zapleczu tego wszystkiego" - mówi Dagmara Czechura ocierając łzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dagmara Czechura w programie "The Four. Bitwa o sławę" Polsat