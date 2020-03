Agata Nizińska w programie "The Four. Bitwa o sławę". Mocne słowa Natalii Nykiel

W sobotnim odcinku (14 marca) nowego programu Polsatu "The Four. Bitwa o sławę" pojawi się Agata Nizińska, wokalistka, aktorka i wnuczka Wojciecha Pokory. Jak sobie poradzi?

Agata Nizińska pojawi się w programie "The Four. Bitwa o sławę" AKPA

"The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy. Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie").

W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie). Po występie duetu zgromadzona w studiu publiczność decyduje o tym, kto ma zostać w programie. W finale programu z "wielkiej czwórki" wyłoniony zostanie zwycięzca.

Po pierwszym odcinku swoje miejsca w programie zachowali Karolina Leszko i Sami Herb. Do nich dołączyli Julia Szwajcer i Filip Czarnecki, którzy wyeliminowali odpowiednio Kubę Krupskiego i Sabinę Jeszkę.

Do bitwy o sławę w sobotę (14 marca) włączy się Agata Nizińska, która po swoim występie została mocno skrytykowana przez jurorkę Natalię Nykiel.



"Miałam wrażenie, że przyszłaś do nas tylko po to, żeby się popisać, niż dać coś prosto z serca..." - mówi Nykiel, a z jej zdaniem zgodzili się pozostali jurorzy: Igor Herbut i Kuba Badach.

Agata Nizińska karierę rozpoczęła jako aktorka serialowa ("To nie koniec świata"), teatralna i filmowa ("Wataha").

Wokalnie wnuczka Wojciecha Pokory udzielała się w projekcie Madame Pik, w którym z kolegami przerabiała standardy jazzowe, bluesowe i soulowe.

Nizińska prowadziła także cykl w "Pytaniu na śniadanie" pt. "Okiem Agaty".

Szersza publiczność poznała ją jako wokalistkę w 2017 r., gdy zakwalifikowała się do finału preselekcji do Eurowizji z utworem "Reason". Ostatecznie Polskę reprezentowała wtedy Kasia Moś.

W 2018 r. także zgłosiła się do eurowizyjnych preselekcji, ale piosenka "Dobro zło" nie zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki. To nagranie promuje debiutancki album "niePokorna".



"Długo nosiłam się z zamieram wydania płyty. Przez ostatnie półtora roku niezwykle ciężko pracowałam, aby osiągnąć zamierzony efekt" - opowiadała Nizińska na premierowym koncercie w Pałacu Prymasowskim, w hotelu Bellotto w Warszawie.

"Słowo zawsze ma moc. Zawsze inspirowała mnie ponadczasowość i głębia tekstów Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego czy Jeremiego Przybory. Dlatego do współpracy przy tej płycie zaprosiłam także znakomitych tekściarzy, część z nich napisałam sama. Nie czuję się mędrcem, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie stawiam w utworach. Ja tylko zadaję pytania. I szukam odpowiedzi - o miłości, o współczesnych elitach, o granicy dobra i zła. Jak wielu innych zagubionych ludzi XXI wieku. Bo jestem jedną z nich" - dodawała wokalistka.

Wiosną 2019 r. wzięła udział w czwartej edycji programu TVN "Agent - Gwiazdy" (zajęła 10. miejsce).