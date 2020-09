Karolina Leszko z "The Four. Bitwa o sławę" w coverze "When I Fall In Love". Tym utworem oczarowała Michaela Bublé

Uczestniczka show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę" Karolina Leszko wypuściła do sieci swoją wersję standardu "When I Fall In Love". To tym utworem wokalistka oczarowała Michaela Bublé podczas jego koncertu w Tauron Arenie Kraków w 2019 r.

Karolina Leszko występuje w programie "The Four. Bitwa o sławę" AKPA

"When I Fall In Love" to utwór, który w swoim repertuarze mają takie gwiazdy, jak m.in. Doris Day, Nat King Cole i Celine Dion.

Znana z występów w telewizyjnych programach (m.in. "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "The Four. Bitwa o sławę") Karolina Leszko włączyła ten standard do koncertu pod szyldem "All That Jazz".

Jego celem jest przeniesienie widzów do Nowego Jorku z lat 60. i 70. XX wieku, sięgając po muzykę jazzową i soulową z elementami r'n'b z tamtej epoki. Wokalistce towarzyszą Piotr Dziadkowiec (piano), Maciej Kitajewski (kontrabas), Paweł Palcowski (trąbka) i Michał Dziewiński (perkusja). Wszyscy muzycy występują w stylizacji z tamtych lat (o co dbają stylistka i charakteryzatorka).

Inspiracją do powstania projektu, był niespodziewany występ Karoliny na koncercie Michaela Bublé w Tauron Arenie Kraków jesienią 2019 r. Kanadyjski wokalista na trasie oddawał mikrofon osobie z publiczności. Leszko przed 20-tysięczną publicznością zaśpiewała wówczas "When I Fall In Love", a gwiazdorowi niemal odebrało mowę.

Karolina Leszko ma całkiem spore doświadczenie sceniczne - widzowie mogą ją pamiętać z pierwszej edycji "The Voice of Poland" (dołączyła do grupy Kayah). Na etapie bitew odpadła z późniejszym finalistą Mateuszem Krautwurstem, a trenerzy mówili o niej wprost - "genialna". To właśnie przez nią Kayah chciała zrezygnować z "The Voice of Poland", nie mogąc wybrać osoby, która ma pożegnać się z programem.

Karolina w duecie z grającym na klawiszach Alexem Sito pojawiła się też w siódmej edycji "Must Be The Music" - mimo pozytywnych ocen jurorów (trzy głosy na "tak") nie znaleźli się jednak w półfinałach.

Jesienią 2015 r. Leszko ponownie próbowała swoich sił w "The Voice of Poland" - podczas przesłuchań w ciemno wszyscy trenerzy (Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Maria Sadowska, Baron i Tomson) obrócili swoje fotele.

Wokalistka zdecydowała się przystąpić do drużyny Andrzeja Piasecznego, który w nietypowy dla siebie sposób zaprosił ją - zza fotelu wyszedł na scenę, zaśpiewał "Stay With Me" i ucałował w rękę.

"Ostatnim razem wybrałam nie chcę powiedzieć, że źle, ale nie udało się przejść dalej" - tak Karolina tłumaczyła akces do ekipy Andrzeja Piasecznego.

W 2017 roku wystąpiła ze swoim singlem "Oboje wiemy" w koncercie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Wśród licznych wyróżnień na swoim koncie ma m.in. srebrną nagrodę im. Andrzeja Zauchy za wykonanie piosenki "Gdzie ta muzyczka" podczas 10. Festiwalu "Serca Bicie" pamięci Andrzeja Zauchy w Bydgoszczy (2018).

Od lat jest zapraszana jako solistka do udziału w dużych projektach muzycznych, takich jak Michael Jackson Symfonicznie, Whitney Houston Symfonicznie, Frank Sinatra Symfonicznie czy Abba Symfonicznie.

Karolina Leszko jest absolwentką wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 2016 roku prowadzi zajęcia z emisji głosu a także interpretacji piosenki w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Regularnie prowadzi warsztaty wokalne z młodzieżą.

Wiosną 2020 r. pojawiła się w nowym muzycznym show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". Po dwóch odcinkach nagrania do programu zostały zawieszone przez pandemię koronawirusa. Ostatecznie ma on powrócić na antenę 16 października w zmienionej formule - pokazane zostaną jeszcze dwa odcinki i finał.