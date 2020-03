Natalia Nykiel: Zaistnieć w branży muzycznej jest łatwo. Trudniej jest się w niej utrzymać

Już od marca Natalię Nykiel będzie można oglądać w roli jurora nowego muzycznego show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". Artystka ma nadzieję, że uczestnicy okażą się nie tylko zdolni wokalnie, lecz również charyzmatyczni i pewni siebie. Tłumaczy, że nowe twarze na polskim rynku muzycznym są bardzo potrzebne. Dzięki nim branża stale się rozwija i nie popada w stagnację.

Kariera Nykiel także rozpoczęła się od udziału w programie telewizyjnym. Talent show "The Voice of Poland" pozwolił jej uzyskać rozpoznawalność i stać się jedną z najbardziej docenianych wokalistek młodego pokolenia. Według niej w Polsce jest bardzo dużo osób posiadających imponujące zdolności muzyczne. Niezwykle ważne jest, aby do nich dotrzeć i umożliwić im konfrontację z rzeczywistością.

"Zapotrzebowanie na kolejnych artystów jak najbardziej jest. W związku z tym każda forma wyłonienia ich jest dobra. To powoduje, że pojawiają się nowe piosenki i teksty, a wraz z nimi również nowe emocje. Muzyka jest soundtrackiem naszego życia, więc naturalne jest to, że chcemy jej więcej" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Natalia Nykiel.

Wokalistka tłumaczy, że długotrwały sukces w branży muzycznej okupiony jest ogromnym wysiłkiem. Tylko dzięki systematycznej i intensywnej pracy można zrealizować marzenia o sławie. Pomocna jest również wiara we własne możliwości, od której zależy siła przebicia.

"Zaistnieć w branży muzycznej jest łatwo, natomiast trudniej jest się w niej utrzymać - to wymaga przede wszystkim ciężkiej pracy i zawziętości. Potrzebne jest również szczęście, bo czasami dużo zależy od przypadku i dobrych ludzi poznanych na swojej drodze. Jednak myślę, że kluczem jest pracowitość i pewność siebie" - tłumaczy wokalistka.

