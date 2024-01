Charlie Puth to pochodzący New Jersey wokalista, autor tekstów, instrumentalista i producent. Na swoim koncie ma trzy albumy studyjne oraz przebojów, w tym: "Marvin Gaye", "We Don’t Talk Anymore", "Attention".

Jego największym hitem został jednak utwór "See You Again", nagrany razem z Wizem Khalifą, który przebił 6,1 miliarda wyświetleń. Piosenka powstała na potrzeby filmu "Szybcy i wściekli 7".

Reklama

Obecnie majątek Charliego Putha szacuje się na ponad 25 milionów dolarów.



Charlie Puth pozbywa się domu w Beverly Hills. Kupił go kilka lat wcześniej

Charlie Puth do słynnego domu w Beverly Hills wprowadził się w 2017 roku. Wtedy zapłacił za niego 8 milionów dolarów. Na początku 2024 roku posiadłość została wystawiona na sprzedaż. Po serii remontów posiadłość wyceniona została na 17 milionów dolarów.

Perełka architektury. The de Cordova House od lat wzbudza zachwyt

Obecny dom Putha został zbudowany w 1965 roku, a jego projektantem był Rex Lotery. Przez wiele lat dom należał do Freddiego De Cordovy, gwiazdy telewizji i producenta "The Tonight Show", w czasach, gdy prowadził go Johnny Carson.



Zdjęcie Dom Charliego Putha / PLANET PHOTOS / Agencja FORUM

De Cordova mieszkał w domu ze swoją żoną Janet. Słynny The De Cordova House do dziś zachwyca architektów, którzy uznali go w swoich publikacjach za perłę architektury. "Arcydzieło zaprojektowane przez Rexa Lotery’ego. Oszałamiający dom z połowy stulecia zbudowany z betonu, szkła i kamienia. Jest to jedna z niewielu budowli piętrowych Trousdale (jedna z dzielnic Beverly Hills)" - czytamy.

"Wnętrza charakteryzują się niesamowitymi dziedzińcami i imponującą przestrzenią. (...) Naprawdę kultowy w każdym szczególe" - dodano.



Zdjęcie Wnętrza domu Charliego Putha / PLANET PHOTOS / Agencja FORUM

W obecnym domu Charliego Putha znajdują się 4 sypialnie i 5 łazienek. Posiadłość rozpościera się na prawie 450 metrach kwadratowych.

W piętrowej willi znajduje się ogromna część wypoczynkowa ogrzewana kominkiem oraz jadalnia, gdzie znajduje się też ręcznie rzeźbiony żyrandol. W sypialni głównej wokalisty znajduje się wanna, podwójna umywalka, głęboka wanna, prysznic parowy oraz sauna. Przed domem zbudowano basen.



Zdjęcie Wnętrza domu Charliego Putha / PLANET PHOTOS / Agencja FORUM