Przypomnijmy, że wśród nominowanych do tytułu "Człowiek Roku 2023" byli: hollywoodzcy scenarzyści i aktorzy, Xi Jinping, Taylor Swift, Sam Altman, Prokuratorzy Trumpa, lalka Barbie, Władimir Putin, Król Karol III, Jerome Powell.

Ostatecznie dziennikarze "Time" ogłosili, że to 33-letnia Taylor Swift ( zobacz! ), która za tydzień świętować będzie 34. urodziny, zasługuje na tytuł człowieka roku.



Taylor Swift została człowiekiem roku "Time". Co wpłynęło na jej wybór?

"Osiągnięcia Taylor Swift jako artystki - kulturalne, krytyczne, komercyjne - są tak liczne, że przytaczanie ich wydaje się nie na miejscu. Jako gwiazda popu przebywa w towarzystwie Elvisa Presleya, Michaela Jacksona i Madonny. Jako autorkę tekstów porównuje się ją do Boba Dylana, Paula McCartneya i Joni Mitchell. Jako bizneswoman zbudowała imperium warte według niektórych miliard dolarów. A jako celebrytka - która ze względu na bycie kobietą jest analizowana pod kątem wszystkiego - od dawna przyciąga nieustanną uwagę i wie jak ją wykorzystać. Jednak w tym roku coś się zmieniło. Omawianie jej ruchów przypominało dyskusję o polityce i pogodzie - językiem używanym tak powszechnie, że nie potrzebował kontekstu. Stała się największą bohaterką świata" - czytamy w argumentacji magazynu "Time".

"Jeśli jesteś sceptyczny, zastanów się, ile rozmów odbyłeś na temat Taylor Swift? Ile razy widziałeś jej zdjęcie podczas przewijania w telefonie? Czy byłeś jedną z osób, które pielgrzymowały do miasta, gdzie grała koncert? Kupiłeś bilet na film z jej koncertu? Czy kliknąłeś w post o niej, śmiałeś się z tweeta o niej lub nagłówku, który jej dotyczył? Czy zdarzyło ci się nucić 'Cruel Summer', czekając w kolejce w sklepie? Czy znajomy wyznał ci, że po nocy oglądał klipy z 'The ERAS Tour na TikToku? A może robiłeś to sam? - wyjaśniał Sam Lansky z "Time".



Taylor Swift reaguje na tytuł człowieka roku. Jedno zdanie i jest hit!

Swift błyskawicznie zdecydowała się skomentować przyznany jej tytuł przez magazyn "Time". Wokalistka wrzuciła na X swoją fotografię z sesji zdjęciowej dla magazynu, na którym pozuje razem ze swoim kotem o imieniu Benjamin Button.



"'Time': Chcielibyśmy nagrodzić się tytułem osoby roku... Ja: Mogę wziąć ze sobą kota?" - napisała, a jej post polubiono ponad 14 tys. razy. W kolejnym podziękowała natomiast dziennikarzowi, który opisał jej karierę i to, dlaczego stałą się popkulturowym fenomenem.



"Sam w cudowny sposób operuje słowami, a ja od ponad dekady uwielbiam go czytać. Jeśli kiedykolwiek miałeś z nim kontakt, to wiesz, jaki to typ człowieka. Ciekawski, zabawny, zainteresowany, intrygujący i będący zaintrygowanym. Miałam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o wywiad, ale nie mogłam być bardziej szczęśliwa, że to właśnie z nim przeprowadziłam tę rozmowę. Byłam pod wrażeniem cytatów osób, które szanuje i podziwiam. Stevie Nicks, Greta Gerwig, Shonda Rhimes, Phoebe Bridgers, Natalie Maines, Kenny Chesney i Lucian Grainge. (...) Rozmyślam teraz nad tym rokiem i wszystkimi latami, które do niego doprowadziły. Nie jestem w stanie wystarczająco za to podziękować" - napisała.