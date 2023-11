Chcieli zniszczyć jej karierę. Wzięła sprawy w swoje ręce i bije rekordy!

Album Taylor Swift "1989 (Taylor's Version)" zajmuje obecnie 1. miejsce na listach Billboard 200, Top Album Sales, Vinyl Albums i Top Streaming Albums. Sprzedaż albumu uczyniła ją pierwszą artystką z sześcioma albumami na szczycie list przebojów, z których każdy sprzedał się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy.



"1989 (Taylor's Version)" osiągnął również największą w historii sprzedaż w pierwszym tygodniu wśród ponownie nagranych albumów i okazał się pierwszym, który zadebiutował z ponad milionem egzemplarzy sprzedanych w pierwszym tygodniu aż dwa razy - w 2014 i 2023 roku. Mamy także kolejny dowód na to, że jedyną rywalką Taylor jest... ona sama. Wydanie "Taylor's Version" przyćmiło bowiem wyniki sprzedaży oryginalnego krążka.



Taylor Swift: Menedżer ją oszukał, więc wzięła sprawy w swoje ręce

Przypomnijmy, że wokalistka ( posłuchaj! ) zdecydowała się nagrać na nowo wszystkie swoje albumy po tym, jak straciła do nich prawa majątkowe za sprawą jednego z menedżerów. Scooter Braun wykupił prawa do jej twórczości, którą nagrywała jeszcze w wytwórni Big Machine. Mężczyzna zapłacił za całość 300 mln dolarów, a Swift od razu oskarżyła go o to, że ten od początku stara się storpedować jej karierę.

W trakcie pierwszej fali pandemii koronawirusa, niespodziewanie w sieci pojawił się jej "nowy album" - nagrała go jednak w 2008 roku, a przez wiele lat nie ujrzał światła dziennego. Jak wyznała piosenkarka, w sprawę zamieszany był także George Soros.

"Big Machine podało datę wydania jako 2017 rok, ale tak naprawdę wydaje ją dziś wieczorem o północy. Zawsze jestem z wami szczera w tej sprawie, więc chciałam wam tylko powiedzieć, że to wydanie nie jest przeze mnie zatwierdzone. Wygląda na to, że Scooter Braun i jego sponsorzy finansowi, 23 Capital, Alex Soros i rodzina Soros oraz The Carlyle Group zobaczyli najnowsze bilanse i zdali sobie sprawę, że zapłacenie 330 milionów dolarów za moją muzykę nie było mądrym wyborem i potrzebują pieniędzy" - mówiła w "Billboardzie" pod koniec 2020 roku, gdy odbierała tytuł "Kobiety Dekady".

"To kolejna bezwstydna pogoń za pieniądzem, i to w czasie pandemii koronawirusa. To całkowicie w złym guście, ale w ich stylu" - mówiła.

Na przestrzeni trzech lat zmieniło się niewiele - Taylor Swift systematycznie wydaje swoje dawne płyty na własny koszt, a do nowych wersji ma już pełne prawa majątkowe. Okazuje się, że taki ruch był strzałem w dziesiątkę, bo każdy z albumów "Taylor's Version" przyćmił debiut poprzedników.

Ponadto najnowszy, "1989 (Taylor's Version)" cieszył się najlepszym tygodniem debiutu w tym roku, bijąc dotychczasowy rekord... "Speak Now (Taylor's Version)". Tym samym artystka ma na koncie nie jeden, nie dwa, a TRZY najlepiej sprzedające się albumy tego roku - "1989 (Taylor's Version)", "Speak Now (Taylor's Version") oraz wydany w ubiegłym roku "Midnights".

Taylor Swift ciągle bije rekordy

Aktualnie Taylor Swift jest pierwszą artystką, której kolejno 13 albumów debiutowało na 1. miejscu listy Billboard 200, przedłużając swój rekord jako artystka, która spędziła największą liczbę tygodni na pierwszym miejscu. To remis z raperem Drakiem - każde z nich ma 13 albumów nr. 1 na liście Billboard 200 w tym stuleciu, najwięcej ze wszystkich artystów.



Taylor ma najlepszą sprzedaż wśród wszystkich artystów w tym roku, zarówno jeśli chodzi o same wydania fizyczne, jak i albumy cyfrowe w USA. Przedłużyła także swój rekord na 1. miejscu listy Billboard Artist 100 (84 tygodni) i rekord liczby kolejnych albumów na 1. miejscu listy Billboard 200 (13 albumów).



"1989 (Taylor’s Version)" pobił też sporo rekordów na Spotify. Album cieszył się najlepszym debiutem w tym roku (176 milionów odtworzeń) i był drugim największym debiutem albumowym w historii serwisu - lepszy był od niego tylko "Midnights".

Tym samym Taylor stała się posiadaczką rekordu dwóch największych debiutów albumowych w streamingu oraz pięciu największych debiutów w streamingu wśród światowych artystek na listach przebojów. Ponownie pobiła własny rekord w kategorii największej liczby streamów w ciągu jednego dnia na Spotify - wcześniej należał on do "Midnights".





W Polsce w dniu premiery "1989 (Taylor’s Version)" żaden inny artysta nie był słuchany częściej niż Taylor Swift. Wokalistka pobiła także historyczny rekord - album "1989 (Taylor’s Version)" osiągnął najlepszy dzienny wynik liczby odsłuchań spośród wszystkich płyt wydanych przez kobiety. Jest to też trzeci najlepszy wynik albumu zagranicznego w historii.



Ogromnym zainteresowaniem cieszył się oczywiście utwór "Style (Taylor's Version)", który zajął 1. miejsce na globalnej liście Spotify z 11,6 milionami odtworzeń. To największy debiut z serii "Taylor's Version". Tuż za nim znalazł się "Is It Over Now (Taylor's Version)", który szybko przejął pozycję "Style (Taylor's Version)" i stał się najdłużej utrzymującym się utworem #1 z albumu.

Na szczycie amerykańskiej listy przebojów Spotify znalazł się także "Slut!" (Taylor's Version) (From The Vault)", który zgromadził 5,2 miliona odtworzeń, ciesząc się najlepszym dniem na Spotify w tym roku. Taylor znalazła się na liście 10 największych debiutów solowych piosenek pośród artystek w globalnej historii Spotify.

"1989 (Taylor's Version)" cieszy się ogromnym powodzeniem na arenie międzynarodowej. Dotąd zajął 1. miejsce w 14 krajach. W Wielkiej Brytanii Taylor została pierwszą i jedyną artystką, która w XXI wieku nagrała 11 albumów z 1. miejsca brytyjskiej listy przebojów.

Cieszy się też najwyższym debiutem w streamingu wśród wszystkich artystów w 2023 roku i najlepszą sprzedażą w pierwszym tygodniu w 2023 roku. W Australii nie tylko zdobyła tytuł największego albumu ARIA w pierwszym tygodniu w historii, ale i najlepiej sprzedającego się winyla w pierwszym tygodniu sprzedaży w historii.