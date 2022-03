Taylor Hawkins dołączył do Foo Fighters krótko po ukończeniu płyty "The Colour and the Shape" z 1997 r.

Formacja dowodzona przez Dave'a Grohla jest w trakcie trasy po Ameryce Południowej. W piątek wieczorem grupa wystąpiła podczas Estereo Picnic festival w Bogocie w Kolumbii.

"Jego muzyczny duch i zaraźliwy śmiech zostaną z nami na zawsze" - przekazała grupa Foo Fighters.

"Naszymi sercami jesteśmy z jego żoną, dziećmi i rodziną. Prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym niewyobrażalnie trudnym czasie".

