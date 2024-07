Celine Dion i Rene Angelil poznali się w wieku nastoletnim. Po raz pierwszy spotkali się na randkę, gdy skończyła 19 lat i nie przeszkadzała jej 26-letnia różnica wieku. Co ciekawe, Angelil był menadżerem piosenkarki.

Dla Celine Dion synowie są całym światem. Została z nimi sama w 2016 rok po śmierci jej męża, który długo zmagał się z rakiem skóry, a później gardła. Na co dzień żyją tak, jakby Angelil cały czas był obok nich.

" Ja dalej jestem żoną Rene. On dalej jest moim mężem. Kiedy musimy jechać na zabieg, zawsze zabieram jego zdjęcia (...) I zdjęcia mamy, oczywiście, rozwieszone w całym domu" - wyznała.

Stara się też nie pokazywać w domu, że bardzo męczy się z chorobą. Uważa, że skoro już jeden rodzic odszedł, to nie chce wystraszyć swoich synów, że też ją to czeka. Oni wiedzą, że artystka oczekuje od nich pomocy.

"W pewnym momencie ledwo potrafiłam chodzić i bardzo tęskniłam za życiem. Gdy moje dzieci to zauważyły stwierdziłam: 'Ok, one już straciły jednego rodzica. Nie chcę, aby się przestraszyły' (...) Mówię im: 'Straciliście tatę, ale mama jest w innym stanie. Nie zamierzam umrzeć'" - mówi.