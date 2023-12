Steven Wilson nazywany jest "artystą, który odnosi największe sukcesy spośród wszystkich brytyjskich muzyków, o których nigdy nie słyszeliście" ("Daily Telegraph"), "królem prog rocka" ("Guardian") czy "niezależna gwiazdą pop" ("Uncut"). Na koncie ma liczne nagrody, a swoim nazwiskiem podpisał ponad 50 płyt; jest też cenionym autorem remiksów klasycznych albumów (m.in. King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, Kiss).

Jest też założycielem i liderem rockowej grupy Porcupine Tree. Formacja wróciła w 2021 r. po ponad dekadzie przerwy, by rok później wypuścić album "Closure/Continuation". Po serii koncertów Wilson zapowiedział, że prawdopodobnie już nie wróci na żywo z tym szyldem.

Brytyjczyk nagrywał też z m.in. Blackfield (duet z Avivem Geffenem), Storm Corrosion (projekt z Mikaelem Akerfeldtem z Opeth) i No-Man (razem z Timem Bownessem). Od 2008 r. rozwija swoją solową karierę - pod koniec września ukazała się jego najnowsza płyta "The Harmony Codex".

Steven Wilson ze świąteczną piosenką. Pomogła sztuczna inteligencja

Teraz 56-letni muzyk zaprezentował premierowy utwór "December Skies" . Nagrania powstało w wyniku wyzwania, które Wilsonowi rzucił jego przyjaciel. To on zaproponował, by tekst do świątecznej piosenki w stylu Wilsona napisał ChatGPT.



"Nie wspominaj o Bożym Narodzeniu", "zrób żeby było zimniej i smutniej" - takie założenia wpisali autorzy.



"Byłem zszokowany jak łatwo i natychmiastowo można było to zrobić. Nadal nie jestem do końca pewien, co myślę o sztucznej inteligencji. Można by to uznać za zagrożenie dla muzyka takiego jak ja, ale potraktuję to jako eksperyment, aby używać jako narzędzie w procesie twórczym. I oczywiście, aby dobrze się bawić, robiąc coś, o czym normalnie bym nie pomyślał, czyli napisaniu archetypowej piosenki świątecznej" - napisał Steven Wilson.

Wideo do "December Skies" również zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję przygotowaną przez Milesa Skarina (Crystal Spotlight) na podstawie ujęć z wcześniejszych solowych klipów Wilsona.

Za gitarowe solo i chórki odpowiada Randy McStine, amerykański muzyk, który wspierał na koncertach Porcupine Tree podczas ostatniej trasy.