Taconafide oraz Lanberry i Feel - najpopularniejsi w pierwszym półroczu 2018 roku

Związek Producentów Audio Video opracował zestawienia dotyczące najlepiej sprzedających się płyt fizycznych oraz najczęściej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych w pierwszym półroczu 2018 roku. Na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS) znalazła się płyta "Soma 0,5 mg" Taconafide, czyli połączonych sił Taco Hemingwaya i Quebonafide. W zestawieniu utworów radiowych Airplay królowała piosenka "Gotowi na wszystko" w wykonaniu wokalistki Lanberry oraz zespołu Feel.

Lanberry podbijała listy przebojów razem z zespołem Feel /materiały prasowe

Jeśli chodzi o sprzedaż płyt, polscy wykonawcy mają powody do zadowolenia: pierwszą dziesiątkę zestawienia OLiS okupowali bez wyjątku krajowi wykonawcy i to oni dominują też w całej setce. Na szczycie listy znalazł się efekt współpracy teamu Taco Hemingway (Filip Szcześniak) i Quebonafide (Kuba Grabowski), czyli bijący rekordy popularności także w streamingu materiał "Soma 0,5 mg". Za nim uplasował się krążek znanego jako O.S.T.R. Adama Ostrowskiego, zatytułowany "W drodze po szczęście", a na miejsce trzecie trafił album "To tu" pochodzącego z Radomia rapera Kękę, czyli Piotra Siary.

Na dalszych miejscach Top 10 znaleźli się kolejno: Sławomir i jego "The Greatest Hits"; Marcin "Kali" Gutkowski z płytą "V8T"; hiphopowy skład PRO8L3M i "Ground Zero Mixtape"; nagrodzony Fryderykiem za utwór roku 2018 Kortez z albumem "Mój dom"; zespół Lao Che i ich "Wiedza o społeczeństwie" oraz dwa albumy nieżyjącego Zbigniewa Wodeckiego - "The Best. Zacznij od Bacha" i "Złota kolekcja. Zacznij od Bacha". Łączna liczba krajowych albumów w pierwszej setce OLiS, nie licząc składanek, wynosi 65, z czego znaczny odsetek - to muzyka hiphopowa.

W zestawieniu OLiS Winyle królowały natomiast klasyki: na pierwszym miejscu Nirvana "Nevermind", za nimi muzyka do filmu "Pulp Fiction" i na pozycji trzeciej Miles Davis i "Kind of Blue".

Zdjęcie Sławomir stał się sensacją ostatnich miesięcy, ale na szczyt sprzedaży płyt nie trafił / Kurnikowski / AKPA

Listę najchętniej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych - Airplay - otwiera piosenka także polskich wykonawców - "Gotowi na wszystko" Małgorzaty Uściłowskiej, działającej na scenie pod pseudonimem Lanberry i grupy Feel na czele z Piotrem Kupichą. Utwór ten promował komedię romantyczną w reżyserii Michała Rogalskiego "Gotowi na wszystko. Exterminator". Na pozycji drugiej ulokowała się kolejna propozycja rodzimego twórcy i polska propozycja w konkursie Eurowizji, czyli "Light Me Up" Grome'ego z gościnnym udziałem Lukasa Meijera, a podium zamknął przebój "Breathe" Jaxa Jonesa.

Ponadto w pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze jeden rodzimy artysta - DJ C-BooL, czyli Grzegorz Cebula z hitem "Wonderland" na lokacie 8. Łącznie w TOP 100 zestawienia Airplay za pierwsze półrocze utwory polskich twórców stanowią blisko 1/3 zestawienia, tj. 31 pozycji.

Pozostałe tytuły z pierwszej dziesiątki to na miejscach 4., 5., 6. i 7. odpowiednio: "Crazy" Lost Frequencies i Zonderling, "Anywhere" Rity Ory, "La Louze" projektu o nazwie Shanguy oraz piosenka z filmu "Nowe oblicze Greya" - "For You" duetu Liam Payne i Rita Ora. Dwa ostatnie miejsca pierwszej dziesiątki przypadły: piosence "Lullaby" angielskiego DJ-a Sigala i również pochodzącej z Wysp Palomy Faith oraz "All Falls Down" Alana Walkera.

