"1-800-OŚWIECENIE" zapowiadany jest jako album konceptualny, ale nie w charakterze fabularnym, tak jak było to w przypadku wcześniejszego “Marmuru".

Póki co do sieci trafiły dwa pierwsze utwory z nowej płyty. Taco Hemingway zaprezentował numery "Gelato" oraz "Makarena Freestyle". Oba zostały wyprodukowane przez Rumaka.

Klip do Gelato stworzyła dziewczyna Taco Hemingwaya Igi Lis we współpracy z Mateuszem Dziekońskim W teledysku nie zabrakło odniesień do poprzedniej twórczości rapera, m.in. do wielkiego wakacyjnego hitu "Deszcz na betonie" oraz do projektu Taconafide. Obrazek do "Gelato" nakręcono w Lunaparku Sowiński we Władysławowie.

Nowy album Taco Hemingwaya ukaże się 22 września 2023 roku, czyli ostatniego dnia kalendarzowego lata.



Taco Hemingway wraca po trzech latach

Poprzednie dwa albumy Taco Hemingwaya - koncepcyjne płyty "Jarmark" oraz "Europa" ukazał się odpowiednio w sierpniu u września 2020 roku. Promował je utwór "Polskie Tango", będący najbardziej politycznym numerem w karierze gwiazdora. Od tamtego czasu o Taco zrobiło się nieco ciszej.

W 2022 roku raper pojawił się na płycie jego wytwórni - "Club2020", na której pojawili się też inni przedstawiciele labelu 2020 - Young Leosia, Dwa Sławy, Margaret, Gruby Mielzky, Miły ATZ, Dziarma i Otsochodzi.