Taco Hemingway - człowiek, który nigdy nie odebrał swojego Fryderyka

Urodzony w Kairze, wychowany w Chinach, odniósł sukces w Polsce. Kariera Taco Hemingwaya to dobry materiał na film, w którym bohater dzięki talentowi, cierpliwości i dążeniu do celu dochodzi na sam szczyt. Sprawdź, co było szczytem w przypadku kariery Taco Hemingwaya i jak krok po kroku budował swoją markę w polskim świecie hip-hopu.

Taco Hemingway - człowiek, który nigdy nie odebrał swojego Fryderyka /Paweł Skraba /Reporter