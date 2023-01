Największą gwiazdą wśród dzisiaj ogłoszonych nazwisk jest bez wątpienia Machine Gun Kelly, wokalista, były raper oraz gitarzysta, cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych. Podbija on nie tylko listy przebojów, ale i nagłówki serwisów plotkarskich, a wszystko ze względu na jego związek z Megan Fox.

"Artysta zacierający granice rocka, rapu, pop-punku i hip hopu, który umieścił dwa ostatnie albumy na szczycie sprzedaży w USA" - zapowiedzieli go organizatorzy.

Machine Gun Kelly na Open’erze. Kto jeszcze odwiedzi Gdynię?

Ponadto ogłoszono, że na tegorocznej edycji festiwalu pojawią się: Girl In Red, Destroy Lonely, Christine And The Queens, Sylvan Esso, Los Bitchos, Touche Amore oraz Thundercat.

Do tej pory potwierdzono, że na Open'erze zobaczymy: Lizzo, Kendricka Lamara, Lil Nas X, Arctic Monkeys, OneRepublic oraz Queens of the Stone Age.

Open’er Festival 2023 odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca, niezmiennie na lotnisku Gdynia-Kosakowo.