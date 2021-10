Taco Hemingway to jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. Na scenie jest już obecny 10 lat, a jego piosenki regularnie trafiają na listy przebojów. W tym roku muzyk otrzymał Fryderyka 2021 za utwór "Polskie tango". W piosence raper skrytykował aktualne władze i nie tylko - jest to też przegląd negatywnych elementów polskiego społeczeństwa. Jego piosenki zwykle pisane są w oparciu o własne doświadczenia i to, co sam widzi.

Wideo Mata - Kurtz ft. Taco Hemingway

Mata ft. Taco Hemingway - Kurtz. O czym jest piosenka?

W utworze "Kurtz" na płycie "Młody Matczak" Maty, Taco rapuje o depresji i trudnościach, jakie spotykają człowieka, gdy chce dostać się na terapię. Raper śpiewa też o swoich frustracjach i niespełnionych marzeniach.



"Nie czuję winy, że siedzę po ciemku, zaraz trzydzieści dwa lata, więc powinienem już myśleć o dziecku. A myślę o tym, że Kanye pisał 'Fantasy' już, jak był w moim wieku. A w wieku Maty chciałem być gwiazdą i to na całą kulę ziemską. W piwnicy w lato się upijałem, gdy brakowało mi tekstów" - wyznał raper.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Taco Hemingway Interia.tv

Szczególnie poruszające dla fanów Taco są słowa z dalszej części piosenki. "Jak nie odpisuję, to nie dzwoń, jestem na randce ze swoją depresją. Tańczę we mgle niczym dziecko, a paparazzi skitrani po krzakach jak Wietkong. Myślę o śmierci porankiem, brak czasu by rozkminiać sprzedaż. Gdy chciałem iść na terapię, powiedzieli, że terminów już nie ma. Każdy w Warszawie się leczy i uzupełnia apteczkę" - rapuje dalej Hemingway.

