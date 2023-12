Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Zagraniczna gwiazda na imprezie

Na Sylwestrową Moc Przebojów "pod chmurką" na Śląsku czekają co roku miliony widzów, a kolejna odsłona imprezy w otoczeniu przyrody i migoczących świateł Parku Śląskiego i tym razem zapowiada się szampańsko. Wszystko to za sprawą wyśmienitych artystów oraz doskonale dobranego repertuaru, który przypadnie do gustu zarówno starszej, jak i młodszej części publiczności.

Sylwester z Polsatem. Kto zagra?

Wśród artystów, którzy uczynią tę noc wyjątkową znajdą się ikony polskiej sceny rozrywkowej takie jak: idol młodzieży Dawid Kwiatkowski, Doda, której ostatnia trasa koncertowa "Aquaria Tour" okazała się olbrzymim sukcesem, charyzmatyczny Smolasty, a także pochodzący ze Śląska zespół Feel, który skutecznie rozkręci każdą imprezę.

Na scenie zagości również niepokorna Kayah, od lat związany z Polsatem zespół Enej, czy gwiazdy polskiego rocka ze swoimi kultowymi utworami – zespół Lady Pank. Ponadto, wystąpią wokaliści młodego pokolenia, tacy jak król YouTube'a Konrad "Skolim" Skolimowski, Tribbs, Kuba Szmajkowski oraz zwycięzca 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - Oskar Cyms, którego utwór pt. "Niech mówią" zdobył tytuł Przeboju Lata Radia Zet i Polsatu .

Sylwestrowa Moc Przebojów 2023/2024. Przyjedzie zagraniczna gwiazda!

Na scenie zobaczymy też Matteo Bocelliego - syna słynnego tenora światowej sławy, Andrei Bocelliego. Temu artyście muzyka towarzyszy od najmłodszych lat. Matteo ma już na swoim koncie debiutancki album i utwór napisany przez samego Eda Sheerana i jego brata, Matthew. Dzięki swojemu niezaprzeczalnemu talentowi jest jednym z najchętniej zapraszanych artystów w Stanach Zjednoczonych i Europie, ale w tym roku Matteo Bocelli wystąpi właśnie na scenie Polsatu.

Na Sylwestrową Moc Przebojów zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorem imprezy jest Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet, Fakt i Interia. Początek imprezy od godziny 20:00 tylko w Polsacie!