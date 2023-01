Nowa piosenka "Flowers" zwiastuje album Miley Cyrus, który pojawi się w sklepach w marcu. "Endless Summer Vacation" ma być "listem miłosnym do Los Angeles". Co zwiastuje już bardzo słoneczna okładka krążka.

A nowy utwór bardzo przypadł do gustu fanom i zaledwie 5 dni po debiucie (premiera odbyła się w urodziny jej byłego męża, Liama Hemswortha) klip obejrzano już prawie 47 mln razy. Wokół niego od początku jest wiele kontrowersji, głównie dlatego, że Miley śpiewa o tym, jak bardzo nie potrzebuje nikogo przy swoim boku.

"Mogę kupić sobie kwiaty, mogę trzymać się za rękę, mogę sama tańczyć, potrafię kochać siebie lepiej niż ty mnie" - brzmi tekst utworu, który jednocześnie jest odniesieniem do "When I Was Your Man" Bruno Marsa, czyli piosenki, którą jej były mąż miał jej dedykować w szczęśliwych czasach.

Nowa piosenka robi furorę na TikToku, a młodzi fani prezentują własne układy taneczne do piosenki, a także tworzą śmieszne filmiki. Wielu doszukuje się w poszczególnych kadrach nowych znaczeń i symboli.

Miley Cyrus mści się na byłym mężu? Wideo nie zostawia złudzeń

W klipie nagranym m.in. w domu, w którym mieszkała z byłym już mężem. To w nim aktor miał aż 14-krotnie zdradzić wokalistkę! Ubrana jest w garnitur, który Hemsworth miał na sobie podczas premiery filmu "Avengers: Koniec gry" w kwietniu 2019 roku.

Wówczas świat zobaczył, jak na czerwonym dywanie Liam powstrzymuje Miley Cyrus przed dziwnym zachowaniem, gdy udawała, że liże jej klapę. "Choć raz się zachowuj" - powiedział do niej na ściance. Parę miesięcy później małżeństwo ogłosiło rozstanie. W tej samej marynarce aktor miał przyrzekać gwieździe miłość do grobowej deski podczas ich ślubu.

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat nowej piosenki Shakiry, w której zaatakowała swojego byłego partnera. Pique także miał zdradzać gwiazdę.

Kim jest Miley Cyrus?

Miley Cyrus jest jedną z najbardziej wpływowych artystek popkultury z ponad 190 milionami obserwujących na Instagramie. Ma na koncie sześć albumów #1, w tym nominowany do nagrody Grammy "Bangerz" (2013), który w samych Stanach Zjednoczonych pokrył się potrójną platyną. Artystka ma za sobą pięć wyprzedanych światowych tras koncertowych i występ w Polsce w ramach Orange Warsaw Festival 2019, który odbył się dzień po premierze EP-ki "She Is Coming".

W listopadzie 2020 roku Miley wydała długo wyczekiwany siódmy album studyjny "Plastic Hearts". Uznany przez krytyków krążek zadebiutował na 1. miejscu listy Billboardu Top Rock Albums i jest jej szóstym albumem #1, czyniąc z niej jedną z dziesięciu najlepiej sprzedających się artystek tego stulecia. Album zawiera współprace z takimi gwiazdami jak Billy Idol, Joan Jett i Dua Lipa i do tej pory zdobył ponad trzy miliardy odtworzeń.



W 2021 roku Miley dołączyła do The Kid LAROI. przy remiksie piosenki "Without You", który zadebiutował na 1. miejscu listy Billboardu Rock Chart. Pojawiła się także na płycie Metalliki "The Metallica Blacklist Album" w coverze "Nothing Else Matters" z udziałem Eltona Johna, Yo-Yo Ma, Roberta Trujillo, WATTa i Chada Smitha.



Miley spędziła większość 2021 roku w trasie, w tym jako headlinerka na festiwalach Lollapalooza w Argentynie, Chile i Brazylii. To właśnie w Ameryce Południowej wystąpiła dla ponad milionowej publiczności. Jako niestrudzona rzeczniczka osób LGBTQ+, Miley poświęca większość czasu swojej organizacji non-profit The Happy Hippie Foundation, wspierając młodzież w kryzysie bezdomności, społeczność LGBTQ+ i inne potrzebujące pomocy grupy.



