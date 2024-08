Sugerowała jej, aby wyrwała sobie zęby. Wszystko po to, żeby lepiej śpiewać

Mela Koteluk rozpoczynała swoją karierę śpiewając w chórkach Gaby Kulki . W 2003 roku zajęła drugie miejsce w konkursie "Pamiętajmy o Osieckiej" , a osiem lat później wzięła udział w programie "Make More Music" .

W połowie lipca ukazała się książka "Era Taylor Swift " Karoliny Sulej . Do rozmowy na temat światowej gwiazdy zaprosiła kilka osób z różnych dziedzin, w tym także Melę Koteluk. Wywiad zszedł na czasy debiutu polskiej artystki. Wówczas okazało się, że nauczycielka śpiewu Koteluk zasugerowała jej, aby wyrwała kilka zębów i założyła aparat korekcyjny. Wszystko po to, aby poprawić swój głos.

"Lubię ten wytrwały kawałek siebie, który nie poddaje się trudnościom, lubię słuchać swojej intuicji i działać w zaufania do siebie. A uwierz mi, mogłam się zniechęcić wiele razy, na przykład spotkałam kiedyś na swojej drodze nauczycielkę śpiewu, która sugerowała mi wyrwanie kilku zębów i założenie aparatu korekcyjnego na kilka lat po to, by śpiewać" - wspomniałą Koteluk w książce.