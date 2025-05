Atomic Kitten to jeden z najpopularniejszych brytyjskich girlsbandów przełomu lat 90. i 2000. Grupa zasłynęła takimi przebojami jak "Whole Again", "The Tide Is High (Get the Feeling)" czy "Eternal Flame". Zespół powstał w 1998 roku w Liverpoolu, a największy sukces osiągnął w składzie: Liz McClarnon, Natasha Hamilton i Jenny Frost, która zastąpiła Kerry Katonę.