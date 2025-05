Calvin Harris broni swojego utworu. Odpowiada na zarzuty Chicane’a o plagiat

"To inny akord. To się dzieje, kiedy nie zapętlasz tylko małego fragmentu utworu [...]. To po prostu nie jest to samo. I nie mówię tego tylko dlatego, że mi się to opłaca - to naprawdę nie jest to samo".

Calvin Harris, właściwie Adam Richard Wiles, to jeden z najbardziej wpływowych producentów muzyki elektronicznej XXI wieku. Od debiutu w 2007 roku z albumem I Created Disco, szkocki artysta zdobył globalną popularność dzięki takim hitom jak "Summer", "This Is What You Came For" (z Rihanną) czy "One Kiss" (z Dua Lipą).