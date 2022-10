Steven Wilson w kwietniu wypuścił książkę "Limited Edition of One", która na polskim rynku ukaże się pod tytułem "Limitowany do jednej sztuki". W autobiografii brytyjski muzyk na 366 stronach zawarł wspomnienia i refleksje na temat swojej kariery, branży muzycznej, jak i życia na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, odnosząc się do wielu nurtujących fanów od lat zagadnień.

Polski przekład będzie miał premierę 30 października - w dniu koncertu grupy Porcupine Tree w Spodku w Katowicach. Przywrócona do życia po 13 latach formacja promować będzie swój nowy album "Closure/Continuation". U boku Stevena Wilsona (wokal, gitara, klawisze) pojawią się Richard Barbieri (instrumenty klawiszowe) i Gavin Harrison (perkusja) oraz w roli muzyków koncertowych: gitarzysta Randy McStine i basista Nate Navarro.



"Książka została napisana zgodnie z filozofią 'bez reguł' przy współpracy legendarnego biografa rocka Micka Walla. Oprócz tego, że zawiera materiał autobiograficzny, zawiera wiele moich szerszych wyobrażeń o muzyce, a także rozdziały z listą i dyskusją na temat rzeczy, o które często mnie pytają (ulubione filmy, piosenki, sklepy z płytami... itd.). Na jej stronach znajdują się również zdjęcia z moich osobistych archiwów oraz opowiadanie (które chyba jest moją ulubioną częścią). Zdecydowałem się skupić na rzeczach, których ludzie tak naprawdę o mnie nie wiedzą, a nie na tym, co jest do tej pory dobrze znane i udokumentowane. Żartobliwy podtytuł 'Jak odnieść sukces w przemyśle muzycznym bez bycia częścią głównego nurtu' prawdopodobnie mówi więcej o tym, czego się spodziewać" - komentuje Steven Wilson.

Niespełna 55-letni Brytyjczyk nazywany jest "artystą, który odnosi największe sukcesy spośród wszystkich brytyjskich muzyków, o których nigdy nie słyszeliście" ("Daily Telegraph"), "królem prog rocka" ("Guardian") czy "niezależna gwiazdą pop" ("Uncut"). Na koncie ma liczne nagrody, a swoim nazwiskiem podpisał ponad 50 płyt; jest też cenionym autorem remiksów klasycznych albumów (m.in. King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, Kiss).

