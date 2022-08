Jak donosi "The New York Times", muzyka zostanie skomponowana dla kameralnego zespołu. W jego skład wejdą wejdą niektórzy muzycy, z którymi współpracuje Solange, a także członkowie orkiestry baletowej.

O tym, jak sprawdzi się w roli kompozytorki widzowie będą mogli przekonać się już 28 września, podczas oficjalnej Gali Mody New York City Ballet, a także w trakcie biletowanych spektakli wystawianych 1, 8, 11 i 16 października oraz 2, 11, 13, 17 i 18 maja.

Balet nie jest jednak czymś obcym dla piosenkarki i kompozytorki. Jako dziecko Solange uczyła się baletu, szkoliła się również w takich stylach tanecznych, jak jazz czy taniec współczesny.

Choć młodsza z sióstr Knowles doskonale sprawdza się na wielkiej scenie - ma na swoim koncie nagrodę Grammy, w 2019 roku wydała doskonale przyjęty przez krytyków czwarty album "When I Get Home" - równie dobrze odnajduje się w świecie sztuki. W 2018 roku Solange zaprezentowała performans o nazwie Metatronia. Prezentowany m.in. w Hammer Museum w Los Angeles interdyscyplinarny projekt był połączeniem rzeźby muzyki i tańca, do którego artystka zaangażowała tancerzy z California State University.

