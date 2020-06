Simply Red: Koncert w Polsce przełożony na 2021 r. Zmiana miejsca [NOWA DATA, MIEJSCE, BILETY]

W związku z pandemią koronawirusa nie odbędzie się zaplanowany na 25 listopada koncert grupy Simply Red w hali COS Torwar w Warszawie. Brytyjska formacja przeniosła trasę na 2021 r. w związku z czym zmianie uległo też miejsce koncertu w Polsce.

Na czele Simply Red stoi Mick Hucknall /Mike Marsland/WireImage /Getty Images

Koncert Simply Red został przeniesiony do Atlas Areny w Łodzi. Nowa data występu to 11 listopada 2021 r.

"Wszyscy fani, którzy zakupili bilet na koncert w Warszawie, mają możliwość wymiany biletu na koncert w Łodzi w tej samej kategorii cenowej przed rozpoczęciem ogólnej sprzedaży (począwszy od 22 czerwca)" - informują organizatorzy.

Dla pozostałych fanów sprzedaż biletów na koncert ruszy 6 lipca o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Ekipa dowodzona przez wokalistę Micka Hucknalla promować będzie płytę "Blue Eyed Soul" z listopada 2019 r.

Clip Simply Red Sweet Child (Lyric Video)

Simply Red ma w dorobku ponad 60 mln sprzedanych płyt. Do największych przebojów należą takie utwory, jak m.in. "Holding Back The Years", "If You Do not Know Me By Now", "Something Got Me Started", "Right Thing", "Stars","Fairground", "The Air That I Breathe".

Clip Simply Red Holding Back The Years

Grupa Micka Hucknalla w 2015 r. powróciła po 5-letniej przerwie. Ukazał się wówczas album "Love" z premierowym materiałem, a formacja ruszyła w trasę z okazji 30-lecia działalności.

Clip Simply Red Thinking of You (Lyric Video)

"Lubię rocznice, a ta jest wielka. Czuję, że to dla nas dobry i odpowiedni moment" - mówił wtedy rudowłosy lider.

Clip Simply Red If You Don't Know Me By Now

Pod koniec 2016 r. w Irlandii i Wielkiej Brytanii zespół zagrał specjalne koncerty z okazji 25. rocznicy wydania płyty "Stars".