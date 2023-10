Australijska gwiazda pop liczy na to, że pozew doprowadzi do wszczęcia postępowania sądowego, w wyniku którego dostawcy poczty elektronicznej ujawnią dane tej tajemniczej osoby.

Jak donosi magazyn "Rolling Stone", w skardze artystki, skierowanej do sądu w Los Angeles, mowa jest o fałszywych e-mailach, wysłanych w kilku ostatnich miesiącach "do wielu osób z branży muzycznej, z którymi powódka jest zaznajomiona, w tym do mieszkańców Kalifornii". W korespondencji tej oszuści mieli wykorzystywać jej prywatny adres e-mail.

Artystka, która naprawdę nazywa się Sia Kate Isobelle Furler oskarża nieznanego jeszcze hakera o spoofing wiadomości e-mail, kradzież tożsamości i naruszenie prywatności. Żąda odszkodowania, a także pokrycia honorariów adwokackich.

Sia wróciła po przerwie

We wrześniu Sia zaprezentowała zupełnie nowy singel "Gimme Love". To pierwsze nagranie artystki od 2021 roku. Piosenka promuje nadchodzący album Sii, "Reasonable Woman", który ukaże się wiosną 2024 roku. Będzie to pierwsza solowa, popowa płyta wokalistki od 8 lat.

Odkąd 2 lata temu podzieliła się swoją nową muzyką, w świecie Sii wydarzyły się następujące rzeczy: ma ponad 50 miliardów streamów audio, co czyni ją jedną z najczęściej słuchanych artystek na świecie. Jej piosenka "Unstoppable" - pochodząca z uznanego, przełomowego albumu "This Is Acting" z 2016 roku - stała się viralowym fenomenem, ponownie wkradającym się na listy przebojów w wielu krajach, siedem lat po oryginalnej premierze.



Napisany przez Się przebój "Diamonds" - który stworzyła dla innej ikony Rihanny - był ostatnim utworem, który Ri wykonała w tym roku podczas występu w przerwie meczu Super Bowl.

Sia wciąż pisze piosenki z innymi i dla innych, by wymienić chociażby "Violet Chemistry" i "Muddy Feet" z multiplatynowego albumu Miley Cyrus "Endless Summer Vacation". W kwietniu Sia pojawiła się na Coachelli, aby ze swoim drogim przyjacielem Labrinth wykonać piosenkę "Thunderclouds". Numer pochodzi ze wspólnego albumu "Labrinth, Sia & Diplo Present... LSD", który osiągnął dwa miliardy streamów.

Jej świąteczny album "Everyday Is Christmas" jest streamowany tak często, jak współczesny świąteczny klasyk Mariah Carey "All I Want For Christmas". Jako zapalona miłośniczka zwierząt, nadal wspiera działania na rzecz ich ratowania na całym świecie.