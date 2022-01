1 / 10

Sia Furler urodziła się w Adelaide w Australii 18 grudnia 1975 roku. Jej rodzice byli członkami zespołu The Soda Jerks. Karierę zaczęła w wieku 17 lat w zespole Crisp. Po wydaniu dwóch płyt z grupą postawiła na karierę solową. Debiutancki krążek "OnlySee" nie sprzedał się jednak zbyt dobrze (1200 egzemplarzy). Utwór "How to Breathe" Sia zaśpiewała w serialu "Zatoka serc".