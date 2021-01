Sia komentuje aferę wokół jej filmu "Music". "To nepotyzm".

Sia zdecydowała się po raz kolejny skomentować sytuację związaną z castingiem do filmu "Music". Wokalistka wprost nazwała jedną ze swoich decyzji nepotyzmem.

Sia ponownie odpowiedziała na krytykę jej filmu /Grant Lamos IV /Getty Images

Przypomnijmy, że burza wokół filmu "Music" wybuchła krótko po premierze zwiastuna produkcji.

Reklama

"Wychodząca z nałogu kobieta dowiaduje się, że musi wziąć pod opiekę swoją przyrodnią siostrę cierpiącą na autyzm" - czytamy w opisie fabuły.



W rolę dziewczynki z zaburzeniem wcieli się Maddie Zegler, znana ze współpracy z Sią choćby przy teledyskach "Chandelier" i "Elastic Heart".



Fani skrytykowali autorkę, że nie postarała się o znalezienie osoby ze autyzmem, dzięki czemu film byłby bardziej autentyczny. Skrytykowano ją również za współpracę z kontrowersyjną organizacją Autism Speaks, która według opinii wielu ekspertów źle reprezentuje osoby z autyzmem.



Wideo Music, a film by Sia - coming in early 2021

Piosenkarka utrzymywała, że próbowała pracować z dziewczyną ze spektrum autyzmu, jednak okazało się to dla niej "nieprzyjemne i stresujące". Dodała też, że film został oceniony jeszcze przed jego premierą (12 lutego).

W programie "The Sunday Project" Sia odniosła się jeszcze raz do wszystkich zarzutów. "Zrozumiałam, że nie był to ableizm. Bardziej można nazwać to nepotyzmem" - stwierdziła wprost tłumacząc decyzję o angażu Maddie Ziegler.



Sia kończy 45 lat. Kariera naznaczona tragediami 1 / 10 Sia Furler urodziła się w Adelaide w Australii 18 grudnia 1975 roku. Jej rodzice byli członkami zespołu The Soda Jerks. Karierę zaczęła w wieku 17 lat w zespole Crisp. Po wydaniu dwóch płyt z grupą postawiła na karierę solową. Debiutancki krążek "OnlySee" nie sprzedał się jednak zbyt dobrze (1200 egzemplarzy). Utwór "How to Breathe" Sia zaśpiewała w serialu "Zatoka serc". Źródło: Getty Images Autor: Michael Tran udostępnij

"Nie potrafię zrobić projektu bez jej udziału. Nie chcę tego. Nie umiem tworzyć sztuki bez jej wkładu" - wyjaśniała w telewizji. Sia określiła się też "bonusową mamą" dla Maddie oraz przyznała, że młoda aktorka już na planie wyraziła zaniepokojenie ze względu na jej udział w produkcji i bała się, że jej rola zostanie odebrana jako naśmiewania się z niepełnosprawnych.

"Zdałam sobie sprawę, że nie potrafię jej ochronić od tego, od czego obiecywałam. Wysłaliśmy ją do Child Mind Institute i oceniono jej występ na dokładny w stu procentach" - dodała.



Maddie Ziegler skończyła 18 lat. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda teledysków Sii 1 / 8 Maddie Ziegler popularność zdobyła za sprawą współpracy z australijską wokalistką Sią. Pierwszy klip, do którego zaproszono została młoda tancerka - "Chandelier" - obejrzano w ciągu sześciu lat ponad dwa miliardy razy. Źródło: Agencja FORUM Autor: VEVO / Planet udostępnij

W "Music" oprócz Maddie Ziegler zobaczymy również: Kate Hudson, Lesliego Odoma Jr. i Mary Kay Place.