Trzykrotnie nominowany do Grammy wokalista i kompozytor Shawn Mendes ogłosił właśnie, że nie będzie kontynuował przekładanej od dłuższego czasu trasy "Wonder: The World Tour". 32 koncerty początkowo zostały przełożone na 2023 rok, ale właśnie ogłoszono, że wokalista ich nie zagra - priorytetem jest dla niego zdrowie, na które w ostatnim czasie narzeka piosenkarz.

Shawn Mendes odwołuje koncerty w Polsce 2023. Zwrot za bilety

Dwa polskie koncerty miały się odbyć 19 i 20 czerwca 2023 w Tauron Arenie Kraków. Przypomnijmy, że to w tym właśnie miejscu 2 kwietnia 2019 r. odbył się pierwszy polski występ 23-letniego wokalisty. Na Facebooku artysty pojawiło się oświadczenie, w którym informuje, dlaczego podjął taką decyzję. Wyznaje, że był podekscytowany wizją powrotu do koncertowania, ale przerosło go to.

Reklama

"Po rozmowach z moim zespołem i pracy z niesamowitymi specjalistami w zakresie zdrowia coraz wyraźniej rozumiałem, że potrzebuję czasu, którego nigdy osobiście nie miałem, aby się uziemić i wrócić silniejszym. Niestety muszę odwołać pozostałą część trasy w Ameryce Północnej oraz UK i Europie. Mieliśmy nadzieję, że dam radę po tej niezbędnej przerwie powrócić do grania, ale obecnie muszę potraktować moje zdrowie priorytetowo" - pisze Shawn Mendes.

Jakiś czas temu pisał na Instagramie, że od dziecięcych lat jest pod presją występów, co było najprawdopodobniej przyczyną jego rezygnacji. "Ciężar i presja dogoniły mnie i dotarłem na skraj" - wyjaśniał.

Już teraz zapowiada, że pomimo przerwy wciąż będzie tworzył muzykę, a na trasę wróci, gdy nabierze sił. "Kocham Was wszystkich i dziękuję, że mnie wspieracie i trwacie przy mnie w tej podróży" - zakończył wpis.

Alter Art, który organizował wydarzenia poinformował, że posiadający bilety "wkrótce otrzymają wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zwrotu pieniędzy za bilety". Będą mogli też wymienić swoje wejściówki na dwudniowy karnet na Kraków Live Festival 2022.

Shawn Mendes i płyta "Wonder"

Przy swoim czwartym albumie Shawn pracował z Kidem Harpoonem (współpracował też m.in. z Harrym Stylesem) oraz Natem Mercereau. Wokalista komponował utwory wspólnie z nominowanym do Grammy Scottem Harrisem.

Z kolei laureat Grammy - Frank Dukes - wyprodukował singel "Monster" nagrany w duecie z Justinem Bieberem. Na albumie "Wonder" gościnnie pojawia się również Anderson .Paak - jego perkusję słychać w kawałku "Teach Me How To Love". Wydawnictwo promują single "Wonder" i "Monster".

Clip Shawn Mendes Monster - & Justin Bieber

Gwiazdor otrzymał dwie nominacje na 61. ceremonii Grammy w kategoriach: "Piosenka roku" za "In My Blood" oraz "Najlepszy popowy album wokalny". Rok później artysta mógł cieszyć się nominacją za singel "Señorita" z Camilą Cabello (z gwiazdą prywatnie tworzył parę - rozstał się z nią w listopadzie 2021 r.) w kategorii "Najlepszy popowy duet/występ grupowy".



Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Czytaj również:

Earth Festival 2022. Kto wystąpi w Uniejowie?

Gwiazdor "Stranger Things" wydaje płytę. Kiedy premiera?

Jurorka "Mam talent" nie mogła przestać szlochać. Rzucił wszystkich na kolana