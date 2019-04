Shawn Mendes w Krakowie: Wokalista z polską flagą na koncercie [INSTAGRAM, WIDEO]

We wtorek (2 kwietnia) kanadyjski wokalista Shawn Mendes po raz pierwszy wystąpił w naszym kraju. Koncert w Tauron Arenie Kraków został gorąco przyjęty przez tysiące fanów.

Shawn Mendes został gorąco powitany w Krakowie /Jordi Vidal/Redferns /Getty Images

Shawn Mendes to wokalista i autor piosenek, który zyskał ogromną popularność począwszy od swojego debiutu w 2015 roku ("Handwritten"). Już w 2016 roku znalazł się na pierwszym miejscu listy 30 najbardziej wpływowych osób w branży muzycznej poniżej 30. roku życia magazynu "Forbes".



W Tauron Arenie Kraków koncert 20-latka otworzyła jego rodaczka Alessia Cara, która pod koniec 2018 r. wydała swój drugi album "The Pains of Growing".

Mendes swoim występem podbił serca Polaków - na jego Instagramie możemy zobaczyć końcowe sceny, kiedy pojawił się z polską flagą na plecach.



Podczas koncertu nie zabrakło największych przebojów, jak m.in. "In My Blood", "Youth", "Mercy", "Lost in Japan" i coveru Coldplay "Fix You".



