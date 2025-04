Wiadomość o śmierci Dave’a Allena została przekazana 6 kwietnia przez Hugo Burnhama, perkusistę Gang of Four. "Z ciężkimi, lecz pełnymi wdzięczności sercami dzielimy się wiadomością, że Dave Allen - nasz dawny partner muzyczny, przyjaciel i wybitny muzyk - zmarł w sobotę rano. Był w domu, otoczony przez najbliższych" - napisał Burnham na Instagramie zespołu.

Muzyk przez kilka ostatnich lat zmagał się z wczesną postacią mieszanej demencji. "To były trudne lata dla jego żony Paddy, dzieci i bliskich przyjaciół. Nasze serca są teraz z nimi" - dodał.

Burnham wspomniał także swoją ostatnią wizytę u Allena razem z Jonem Kingiem: "Spędziliśmy cudowne popołudnie. Rozmawialiśmy i śmialiśmy się, przywołując wspomnienia z ostatnich pięćdziesięciu lat - muzyczne przygody, rodzinne życie, wspólne doświadczenia. Mieliśmy ogromne szczęście znać Dave’a - Asa Basu. Wiemy, że marzył, by jeszcze raz zagrać z nami na pożegnalnej trasie w Portland. Ale to już most, którego nie da się przekroczyć. Żegnaj, stary przyjacielu."

Pionier post-punka - kariera w Gang of Four i wpływ na muzykę

Dave Allen dołączył do Gang of Four w 1976 roku, obok Hugo Burnhama, Jona Kinga i Andy’ego Gilla. Zasłynął jako basista na debiutanckim albumie Entertainment! z 1979 roku oraz jego następcy Solid Gold z 1981 roku. Choć płyty nie zdobyły komercyjnego sukcesu w USA, stały się kultowymi pozycjami, wpływając na wielu artystów - od Michaela Stipe’a (R.E.M.), przez Flea (Red Hot Chili Peppers), aż po Kurta Cobaina, który umieścił Entertainment! w swoim zestawieniu 50 ulubionych albumów.

Nowe muzyczne drogi - Shriekback i inne projekty

W 1981 roku Allen opuścił Gang of Four i założył nowy zespół - Shriekback, razem z Barrym Andrewsem (XTC, The League of Gentlemen). Grupa nagrała szereg albumów, ciesząc się uznaniem krytyków i fanów alternatywy.

W połowie lat 2000. Allen powrócił do Gang of Four, biorąc udział w reunionie w oryginalnym składzie. Grał również w innych zespołach, takich jak The Elastic Purejoy czy Low Pop Suicide.

Nie tylko sceniczna legenda - działalność poza muzyką

Poza działalnością koncertową i nagraniową, Allen angażował się również w rozwój branży muzycznej od strony biznesowej i technologicznej. Był współzałożycielem DinWorkshop - pracowni projektowej i laboratorium, które wspierało artystów w tworzeniu nowoczesnych projektów muzycznych.

Ekspert w erze cyfrowej - Apple, Intel i wystąpienia branżowe

Allen miał także bogate doświadczenie korporacyjne - pracował w Apple Music i Beats Music jako specjalista ds. współpracy z artystami, pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju w dziale usług cyfrowych w firmie Intel, a pod koniec lat 90. był dyrektorem generalnym eMusic - jednej z pierwszych platform do legalnego pobierania muzyki.

Był także cenionym mówcą na konferencjach branżowych takich jak SXSW, CMJ czy SF Music Tech, gdzie dzielił się swoją wiedzą na temat cyfrowej strategii, muzyki i nowych technologii.