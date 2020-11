Kanadyjscy gwiazdorzy muzyki pop Shawn Mendes i Justin Bieber połączyli siły w singlu "Monster". Do sieci właśnie trafił teledysk do tej piosenki.

Shawn Mendes i Justin Bieber połączyli siły /Universal Music Polska

"Monster" z gościnnym udziałem Justina Biebera to drugi singel - po tytułowym utworze - z zapowiadanej już przez nas płyty "Wonder" Shawna Mendesa. Czwarty album 22-letniego wokalisty ukaże się 4 grudnia.

Reklama

Za teledysk "Monster" odpowiada Colin Tilley.

Amerykański reżyser ma na koncie ponad 200 klipów dla takich gwiazd, jak m.in. Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Selena Gomez, Iggy Azalea, Meghan Trainor, Kendrick Lamar, Fergie, Rita Ora, Halsey, Pia Mia, Cheryl Cole, Little Mix, Enrique Iglesias, Chris Brown, David Guetta i Kelly Rowland.



Z Bieberem zrealizował m.in. teledyski "Never Let You Go", "U Smile", "All That Matters", "Confident" i "Holy".

Clip Shawn Mendes Monster - & Justin Bieber

Sprawdź tekst piosenki "Monster" w serwisie Teksciory.pl!

Shawn Mendes i wieloletni menedżer Andrew Gertler połączyli siły z platformą Netflix, gdzie już 23 listopada odbędzie się światowa premiera dokumentu "In Wonder". Obraz, który był prezentowany w ramach wydarzenia specjalnego na festiwalu filmowym w Toronto w reżyserii Granta Singera (teledyski dla The Weeknd, Lorde, Sama Smitha) to wgląd w ostatnie kilka lat życia artysty.

Camila Cabello i Shawn Mendes na meczu koszykówki. Ich zdjęcia są hitem sieci 1 / 6 Camila Cabello i Shawn Mendes całują się na meczu Źródło: Getty Images Autor: Allen Berezovsky udostępnij

Na całym świecie Shawn Mendes sprzedał ponad 20 mln albumów i 175 mln singli. Jego katalog liczy ponad 31 miliardów streamów i ponad 8 miliardów wyświetleń na YouTube.

W 2019 r. Kanadyjczyk założył The Shawn Mendes Foundation aktywizującą młodych ludzi.

Camila Cabello i Shawn Mendes: Historia burzliwej znajomości 1 / 7 Camila Cabello i Shawn Mendes poznali się w 2014 roku, kiedy to Fifth Harmony ruszyły we wspólną trasę z Kanadyjczykiem. Najbardziej zainteresowana poznaniem młodego muzyka była właśnie wokalistka o kubańskich korzeniach. Źródło: Getty Images Autor: Mike Windle udostępnij

Justin Bieber niedawno wydał dwa single: "Holy" ft. Chance the Rapper oraz "Lonely" ft. benny blanco. "Holy" w premierowym tygodniu zgromadziło ponad 120 mln streamów oraz pobiło rekord Justina jeśli chodzi o liczbę wyświetleń na YouTube w dniu premiery.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Uzależnienia w życiu Justina Biebera Interia.tv

Bieber sprzedał ponad 70 mln albumów na całym świecie i zdobył niemal 70 miliardów streamów. Jest pierwszym artystą, któremu udało przekroczyć się liczbę 50 mln subskrypcji na YouTube. W Spotify może pochwalić się 65 mln słuchaczy miesięcznie. Na Instagramie obserwuje go ponad 150 mln użytkowników.