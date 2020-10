Camila Cabello ucina plotki na temat rozstania z Shawnem Mendesem

Po sukcesie ich wspólnej piosenki "Senorita", która królowała na listach przebojów latem ubiegłego roku, Camila Cabello i Shawn Mendes stali się jedną z najgorętszych par show-biznesu. Od kilku miesięcy zakochani nie byli jednak widziani razem, co wywołało plotki, że się rozstali.

Camila Cabello i Shawn Mendes to jedna z najgorętszych par show-biznesu /John Shearer /Getty Images

Cabello zdementowała jednak pogłoski, publikując na swoim Instagramie, pełen czułości wpis pod adresem Mendesa, przy okazji zbliżającej się premiery jego nowej płyty.

"Świat przynosi magię, piękno i cuda, zwłaszcza teraz. Jaki wspaniały prezent dostaliśmy od Shawna Mendesa. Stworzył ten album, wkładając w niego swoją duszę (...).

Mój ukochany, jestem tak dumna z tego, jakim człowiekiem jesteś i tak podekscytowana, że ludzie będę mogli usłyszeć dźwięk płynący z twojego serca" - napisała na swoim Instagramie Camila Cabello, ilustrując post fragmentem teledysku do piosenki "Wonder" Mendesa. Piosenkarz skomentował ten wpis emotikonem z sercem.

4 grudnia premierę będzie mieć czwarty studyjny album Mendesa. Natomiast już 2 października jego fani usłyszą pełną wersję singla "Wonder". Poprzedni album Mendesa, zatytułowany po prostu "Shawn Mendes", przyniósł takie przeboje jak "In My Blood", "Lost In Japan" czy "Youth".

Cabello i Mendes znali się od lat, ale zaiskrzyło między nimi dopiero na planie teledysku do "Senority". Para ma w dorobku jeszcze jedną wspólnie nagraną piosenkę - "Know what you did last summer". Gwiazdy doczekały się nawet wspólnego pseudonimu - Shawmila.