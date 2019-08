Camila Cabello i Shawn Mendes udają parę? Fani mają wątpliwości

Po tym, jak Camila Cabello i Shawn Mendes nagrali razem utwór "Senorita", a Camila rozstała się ze swoim dotychczasowym chłopakiem, w sieci aż huczało od spekulacji, że dwójkę wokalistów łączy coś więcej niż tylko praca. Choć gwiazdy nie odniosły się w żaden sposób plotek, chętnie dawały się razem fotografować paparazzi. Fani mają jednak wątpliwości, czy związek ten nie jest tylko na pokaz.

Fani zastanawiają się, czy związek Camili Cabello i Shawna Mendesa nie jest tylko na pokaz / Gotham/GC Images /Getty Images

Ostatnio nadzwyczaj często Camila Cabello i Shawn Mendes dawali się fotografować w dosyć intymnych sytuacjach. Na początku fani obydwu gwiazd byli przekonani, że na muzycznej scenie narodził się nowy związek.



Popularni wokaliści chętnie spędzali ze sobą czas, czule się obejmowali i całowali. Wszystko wyglądało dosyć jednoznacznie.



Gwiazdy znały się i przyjaźniły od dawna, a ukoronowaniem tej znajomości był wspólny singiel "Senorita". Do utworu powstał gorący teledysk, który w ciągu dwóch tygodni zanotował ponad 166 mln odsłon.

Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Niedługo po tej współpracy Cabello rozstała się z Brytyjczykiem Matthew Husseyem, autorem poradników, ekspertem telewizyjnym do spraw randkowania i popularnym youtuberem. Ich związek trwał niewiele ponad rok. Intymny teledysk oraz rozstanie wokalistki od razu wywołały burze plotek, że między gwiazdami zdecydowanie coś zaiskrzyło. Spekulacje te potwierdzały kolejne zdjęcia paparazzi i filmy, na których młodzi trzymali się za ręce, całowali w basenie czy w miejscach publicznych.

Jednak po czasie coraz więcej fanów zaczęła węszyć w tej sytuacji podstęp i marketingowy chwyt, który ma służyć promocji wspólnego singla. Uważni obserwatorzy życia gwiazd zauważyli, że na "przypadkowych" zdjęciach czy filmikach, para często patrzy wprost w obiektyw aparatów czy kamer.

W mediach społecznościowych pojawia się też coraz więcej komentarzy typu:



"Promocja singla jakoś musi trwać. To nie jest prawdziwy pocałunek. Ściemniają", "Jak dla mnie to prawdziwa ustawka", "Czuć wielki fałsz", "Senorita ma za mało jeszcze wyświetleń?" – to tylko niektóre z komentarzy fanów dotyczące relacji Camili Cabello i Shawna Mendesa.



Ożywione dyskusje na temat relacji gwiazd trwają, sami zainteresowani natomiast nadal milczą i nie stronią od wspólnego pokazywania się na ulicy.