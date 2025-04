Po dwóch tygodniach od premiery tylko w Wielkiej Brytanii "Dojrzewanie" (oryg. tytuł "Adolescence") zanotowało ponad 66 mln wyświetleń. Składająca się z czterech odcinków produkcja ustanowiła w ten sposób nowy rekord Netfliksa dla miniserialu. "Dojrzewanie" znajduje się już na 9. miejscu najlepiej oglądanych na tej platformie.

Całość opowiada wstrząsającą historię brytyjskiej rodziny, której życie wywraca się do góry nogami, gdy ich na pozór zwyczajny 13-letni syn (w roli Jamiego Millera pojawił się debiutant Owen Cooper) zostaje aresztowany za morderstwo koleżanki ze szkoły. Za scenariusz odpowiadają Jack Thorne we współpracy ze Stephenem Grahamem (który wciela się także w rolę ojca Jamiego), z kolei reżyserią zajął się Philip Barantini.

"Dojrzewanie" hitem platformy Netflix

Każdy z czterech godzinnych odcinków został nakręcony w jednym ujęciu, bez cięć montażowych. Wykonanie tego pomysłu wymagało od twórców długiej i skrupulatnej pracy.

W finale drugiego odcinka kamera wzbija się w powietrze i przenosi ze szkoły na miejsce tragedii - wykorzystano wtedy drona. Wówczas pojawia się niezwykle poruszająca wersja przeboju "Fragile" z repertuaru Stinga. W serialu piosenkę śpiewa dziecięcy chór, a za główną partię wokalu odpowiada Emilia Holliday grająca Katie, czyli ofiarę. Jej głos stał się integralną częścią soundtracku, za który odpowiadają Aaron May i David Ridley.

Rozwiń

To reżyser "Dojrzewania" zasugerował twórcom muzyki, by wykorzystali głos Emilii Holliday. "Ma piękny, naturalny, nietrenowany, czysty głos. Kiedy tylko stał się częścią ścieżki dźwiękowej, dodał nam inspiracji przy komponowaniu" - ujawnia Aaron May.

Przy aranżacji "Fragile" twórcy muzyki inspirowali się "The Langley Schools Music Project", albumem z końca lat 70., który zawierał nagrania dziecięcych chórów śpiewających popularne piosenki z tamtej epoki, jak m.in. "Space Oddity" Davida Bowiego, "Desperado" The Eagles, "Band on the Run" Paula McCartneya i Wings, "The Long and Winding Road" The Beatles czy "Good Vibrations" The Beach Boys.

O czym opowiada "Fragile" Stinga?

Wybór "Fragile" do serialu nie był przypadkiem - tekst Stinga opowiada o bezsensowności przemocy. Bezpośrednio był to hołd dla Bena Lindera, amerykańskiego inżyniera budowlanego, który zginął w 1987 r. zamordowany przez bojówki Contras w Nikaragui. Sam Sting powiedział, że znaczenie tej piosenki ciągle się zmienia. W późniejszych latach przy wykonywaniu "Fragile" myślał m.in. o rozrywanej wojną domową Jugosławii, czy o ofiarach zamachów z 11 września. "'Fragile' znalazło kolejne miejsce, aby nieść swoją pocieszającą ulgę" - pisał Sting w książce "Lyrics By Sting".

Oryginalna wersja "Fragile" pochodzi z wydanej w 1987 r. płyty "...Nothing Like The Sun", którą Sting dedykował pamięci matki. Drugi solowy album muzyka znanego wcześniej z grupy The Police okazał się dużym sukcesem, zarówno komercyjnym (w sumie kilkanaście mln sprzedanych egzemplarzy), jak i artystycznym (m.in. Brit Award dla najlepszego brytyjskiego albumu roku, trzy nominacje do Grammy). Sporą popularnością poza "Fragile" cieszyły się single "We'll Be Together", "Englishman in New York" i"They Dance Alone". W tym ostatnim utworze muzyka na gitarach wsparli Eric Clapton i Mark Knopfler z Dire Straits.

Miuosh: Jak ja się odezwę, to ta telewizja się sama robi Polsat Polsat