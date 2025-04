Pożegnanie z Legendą Bostońskiego Hardcore'u. Jego muzyka i filozofia Straight-Edge przetrwały pokolenia

Al Barile, współzałożyciel i gitarzysta legendarnej bostońskiej grupy hardcore'owej SSD (wcześniej SS Decontrol), zmarł 6 kwietnia w wieku 63 lat. Jego żona, autorka Nancy Barile, podzieliła się tą smutną wiadomością w internecie, opisując go jako niezwykłą osobowość, która sprawiała, że śmiała się bardziej niż ktokolwiek inny. Wyraziła swoją głęboką żałobę, pisząc, że jej serce jest "rozdarte na milion kawałków".

SSD stało się jednym z najważniejszych zespołów bostońskiej sceny hardcore'owej lat 80., znane ze swojego agresywnego stylu inspirowanego takimi zespołami jak Discharge, Black Flag czy Minor Threat. Zespół szybko zyskał popularność, łamiąc tradycyjne granice między artystami a publicznością. Barile wyróżniał się swoją dziką energią na scenie - jego ekspresywna prezencja robiła ogromne wrażenie na fanach.

Al Barile - Lider, Tekściarz i Propagator Idei Straight-Edge

Barile był także głównym liderem i autorem tekstów w SSD, kładąc duży nacisk na ideologię straight-edge, która promowała abstynencję i życie wolne od używek. To podejście miało ogromny wpływ na młodzieżową scenę hardcore. Po tym, jak zobaczył Minor Threat na żywo i zaprzyjaźnił się z Ianem MacKaye, Barile postanowił zmienić swoje życie, przyjmując filozofię straight-edge, co stało się głównym tematem tekstów SSD. Ta zmiana była postrzegana przez młodzież jako radykalna decyzja, którą podejmowali sami, a nie nakazywana przez dorosłych czy prawo. Wkrótce zaczęły pojawiać się koszulki "What Would Al Do?" (Co by zrobił Al?).

Rozwiń

Urodzony 4 października 1961 roku, Barile początkowo wątpił w swoje zdolności muzyczne, porównując się do kolegów, którzy grali w zespołach coverowych, ale po zobaczeniu Ramonesów w późnych latach 70. odkrył swoją pasję do muzyki punkowej. SSD zostało założone w 1981 roku, a ich debiutancki album "The Kids Will Have Their Say" ukazał się w 1982 roku, zdobywając dużą popularność. Barile założył własną wytwórnię Xclaim!, aby wydać ten krążek, ale Ian MacKaye, będący fanem zespołu, zaproponował współpracę i wydanie albumu na jego legendarnej wytwórni Dischord, co sprawiło, że był to pierwszy album spoza D.C. wydany przez tę wytwórnię. Kolejne wydanie, "Get It Away", stało się klasykiem hardcore'u, znanym z antynikotynowych i pro-abstynencyjnych tekstów.

Ewolucja muzyczna zespołu

W miarę jak zmieniały się trendy muzyczne, także SSD zaczęło ewoluować, skracając nazwę do SSD i kierując się w stronę cięższego brzmienia z elementami metalu. Po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Modern Method w 1984 roku, zespół wydał EP-kę How We Rock, a rok później pełnowymiarowy album Break It Up. W listopadzie 1985 roku zespół się rozpadł.

Barile w nowych projektach

Po rozpadzie SSD, Barile poświęcił się nauce, zdobywając dyplom w dziedzinie inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Northeastern i pracując w General Electric. Mimo to, nie porzucił swojej pasji do muzyki - w 1993 roku założył nowy zespół alt-rockowy Gage, który wydał trzy albumy w latach 1994-1998. Jednak podczas koncertu, gdy Gage grał jako support przed Mighty Mighty Bosstones, Barile uświadomił sobie, że cień SSD zawsze będzie nad nim wisiał. "To było zimne przebudzenie, zrozumiałem, że czeka mnie dużo pracy, by osiągnąć choćby dziesiątą część popularności SSD," wspominał w wywiadzie. "Zdałem sobie sprawę, że cokolwiek zrobię, zawsze będę Alem z SSD."

W późniejszych latach Barile coraz częściej mówił o SSD i jego wpływie, a w dużej mierze dzięki swojej żonie Nancy, która pomagała dokumentować historię zespołu. Nancy była menedżerką punkowych zespołów i dziennikarką, a także autorką książki "I’m Not Holding Your Coat: My Bruises-and-All Memoir of Punk Rock Rebellion". Para była razem przez 43 lata, uznawana za muzyczny "power couple".

Walka z chorobą

W 2022 roku Barile ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka i cierpiał z powodu innych problemów zdrowotnych. Parę dni temu opublikował na Instagramie wiadomość: "Prawie umarłem dzisiaj. Moje serce zatrzymało się. Moje rokowania nie są dobre. Mam nadzieję, że mam jeszcze kilka dni, tygodni, miesięcy, ale wygląda na to, że to dni. To może być mój ostatni post. Kocham Nancy."

Tributy dla Barile'a napłynęły od wielu artystów i zespołów, w tym od Converge, Agnostic Front, Have Heart, Fiddlehead, Jeffa Amenta z Pearl Jam, Damiana Abrahama z Fucked Up i innych. "Najbardziej ikoniczny skok gitarowy, defilujący grawitację, definiujący formę," napisał Walter Schreifels z Gorilla Biscuits i Quicksand. "Muzyka Ala z SSD wykracza poza gatunek hardcore, jest tak wyjątkowo innowacyjna i potężna, że świat wciąż nie nadąża. Dziękuję za inspirację. RIP, Al."

Rozwiń